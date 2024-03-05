蘋果MacBook Air M3比M2貴3千值得衝一波嗎 「多6功能」很可以
▲M3 MacBook Air 昨晚突襲式的在蘋果官網上架，價格和降價後的M2相比貴了3000元，實際比對兩款差異，揪出6大差異化 。（圖／官方提供）
記者
周淑萍/綜合報導
2024-03-05 10:50:10
蘋果在台灣時間昨（4）日晚間突襲上架新款筆電MacBook Air M3版，起跳價就已經比上一代的M2版本便宜了2000元，M3從3萬5900元起跳，網友看了價格也忍不住回「難得沒漲價」、「夠香」。M2則降到3萬2900元，兩代中間價差3000元，值得直上M3嗎？套一句老話「科技產品買新不買舊」，但還是抽絲剝繭看一下多3000元，多了哪6大功能，至於M1晶片版本蘋果官網已經下架，想找更便宜的M1版本應該通路上還有少量現貨。
M3版MacBook Air和上一代M2版本，兩款規格攤開來看差距真的不大，對於舊代蘋果用戶來說值不值得多花3000元來購入最新版本，或是選擇更好入手的M2版，現階段可能會陷入天人交戰。《NOWnews》抓出兩台筆電的差異，M3比M2多了6大功能，提供讀者參考。
👉1 M3晶片：玩遊戲爽度高，繪圖處理與遊戲畫面會更強，動態快取可大幅提升專業 app 和遊戲的效能表現，硬體加速光線追蹤技術則能呈現更逼真的影像，玩遊戲爽度更高。
👉2 AV1解碼引擎：有多媒體需求的用戶會很受惠。 ▲M3 MacBook Air 遊戲體驗上爽度會更高 。（圖／官方提供）
👉3 音訊部分：加入語音隔離和寬廣頻譜麥克風模式，可以讓語音和視訊通話的聲音更清晰。
👉4 Wi-Fi 6 改為Wi-Fi 6E：下載速度最快可以上一代多兩倍
👉5 可同時外接2台螢幕：MacBook Air在闔上的狀態，可以直接外接兩台螢幕，不用透過轉接器。網友力讚：「蘋果知道我們想要什麼。」
👉6 陽極處理減少指紋：上一代M2午夜色非常容易沾附指紋，M3使用MacBook Pro等級的陽極處理密封技術，預料抗指紋的能力可以增強。
▲午夜色採用陽極處理密封技術，可以減少指紋沾附。（圖／官方提供）