有錢人注意！境外公司申報新制上路　怎麼算最划算？

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這位太太一直以為，她只是買入並持有，沒有賣掉實現獲利，就不會被課稅。但去年CFC上路，按台灣會計原則，CFC帳上金融資產，須以年度按市價衡量計算損益申報，也就是「損益按公允價值衡量之金融工具」（FVPL）計算。
投資課稅 可選實現損益後
在過去，不管按市價還是淨值算損益，不會相差太大，卻沒想到2022年聯準會暴力升息，引發股債暴跌3成；2023年第3季，利率大致見頂後，股債又開始大漲。就個別年度的損益來看，她的美債商品價值，2022年為大虧，2023年卻大賺；由於台灣CFC 2023年才上路，因此2022年的虧損不能用來扣抵稅額，但2023年她一定會被課稅。
此外，這批債券是在疫情前就買了，即便到2024年第1季，也還沒回本；如果她現在賣掉實現虧損，之後才能再做虧損扣抵。因此她質疑，CFC是不是只讓政府提前課稅，徒增個人申報困擾？
所幸，財政部終於在去年底公告CFC相關法規修正條文，增訂過渡條款。勤業眾信聯合會計師事務所稅務部會計師王瑞鴻指出，其中「透過FVPL評價損益，得選擇延後至實現時計算損益」，可以解決上述案例的狀況。
財政部賦稅署指出，考量到金融商品的公允價值波動幅度大，且非企業及人為得以操縱，為避免納稅人在沒有實際現金收入就要納稅的情況，允許其選擇不用將評價損益變動數計入當年度盈餘，可等到處分債券、股票或基金時，再將處分後的淨收益計入當年度盈餘；只是一經選定，不得變更。
過往盈餘分配 3月底截止
另外一項財政部放寬的重要過渡措施，就是只要在今年3月31日前，決議分配2022年及以前的年度盈餘，且能在結算申報期限提示盈餘分配證明文件者，就可免計入CFC當年度盈餘。王瑞鴻表示，以往營利事業或個人經常透過境外第3地低稅負地區（如英屬維京群島BVI）轉投資中國或越南等非低稅負國家，在未放寬前，如果要在2023年把從2022年以前就累積產生的盈餘一次分配完，一定會在2023年一次性地被課所得稅，也讓民眾有溯及既往的負面觀感。
在這次放寬後，在當地的事業仍有2022年以前的盈餘，建議趕快在今年3月底前分配至境外低稅負地區，這樣5月的所得稅申報時，即可免適用CFC。
「說白話一點，這是最後的逃生通道。」王瑞鴻觀察，的確還是有很多台商態度觀望，因為本來很多就把境外公司設在香港，且都是老闆的個人公司，長期只有交易紀錄，沒有帳戶憑證甚至財報，總想著繼續以不變應萬變。不過，會來找會計師的老闆，代表他嚴謹看待稅務遵循，也評估過申報與不申報的風險與損失，所以，在財政部放寬後又有案子進來，不過整體還是應該不算多。
《財訊》雙週刊分析，至於公司法人，勤業眾信稅務部資深會計師張瑞峰指出，其實CFC法規從2016年就公告，大部分該調整的都調整了，特別是國際施壓免稅天堂國家、推動國際稅賦合作經濟實質法案，很多台商很早就開始調整境外公司的營運模式和架構。稍有規模的公司應該已經都做好準備了，尤其是上市櫃公司有財務長，也會比較了解法案對他們的影響，更了解如何免納入CFC課稅要件申報。
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