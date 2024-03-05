金門快艇翻覆案到底有沒有畫面？黃國昌再說名言：真是太離譜了
立法院內政委員會昨邀海委會主委管碧玲就「金門撞船案：翻船執法過程及後續處理」專案報告，海委會主委管碧玲認對於有沒有畫面做道歉，但海巡署署長周美伍又說怎麼可能沒有畫面，質疑是否前後說法不一。對此，民眾黨立委黃國昌表示，「這真的太離譜了」，這真的無法想像，這個事情已經過了很久，到現在還出現說詞不一樣的狀況，代表行政部門螺絲都已經鬆了，也是要強力監督的原因。
記者邱新博／台北報導
民眾黨團今天上午舉行記者會談司法改革，針對海委會對於金門快艇翻覆案的說法不一，黃國昌先是強調民眾黨團的立場，民眾黨對於我國政府跟海巡署弟兄捍衛主權、保護漁民，向來都是支持的立場，但也不能讓行政部門可以和稀泥、混水摸魚、前後說詞不一致。
黃國昌說，事情發生到現在多久了，連有沒有畫面這件事情，還可以出現管碧玲跟海巡署說詞不一樣，「我只能說，這實在是太離譜了，真的太離譜了！」讓人難以想像，事發到現在多久了，管碧玲跟海巡署說詞不一樣，這整個行政部門的螺絲都已經鬆了。
黃國昌表示，為什麼行政部門螺絲鬆成這樣，民進黨還敢如此囂張，就是因為民進黨以為在立院裡面，還有綠委可以繼續當打手，把監督力量抹黑、抹紅，用不及格的法學常識恣意發動毫無根據攻擊，才會讓行政部門有恃無恐，也使行政部門發生這麼離譜的狀況。
黃國昌強調，此事更凸顯了為什麼國會要強力監督的必要性，外界希望行政部門把真相釐清、誠實跟台灣社會報告，但到目前為止，行政部門的表現看起來是緣木求魚、絲毫沒任何期待可能性。