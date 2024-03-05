台積電是「黑船2.0」還要走著瞧　陳冲：優勢能否維持才是關鍵

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陳冲指出，自1985年廣場協議，列強聯合干預外匯市場，使日圓「有秩序」升值後，引發日本泡沫經濟，導致日本失落的十年、二十年，甚至是三十年。曾經在80年代居全球半導體霸主的日本，也因此大幅式微。日本急切想翻轉失落劣勢，日本政府一出手就是補助台積電4760億日圓就可見到端倪。開幕當日，日本媒體喊出「黑船2.0」，將台積電日本設廠比喻為1852年美國海軍船堅炮利打破日本鎖國政策相比，也可見日本上下對此新廠的重視。
但陳冲認為，去年的ASML案件，西方國家運用1996年瓦聖納協議阻止荷蘭廠商輸出DUV光刻機到中國，有效打擊中國高階晶片發展。而日本本身是瓦聖納成員，能取得晶片生產最關鍵設備，不會受到限制，此一優勢，足使日本重建半導體霸業再現曙光。
然而，陳冲表示，晶片行業不是單打獨鬥就可以完成，日本雖暫時非半導體霸主，但生產半導體所需材料與設備的供應商，卻陣容整齊、軍容壯盛，像是EUV關鍵設備的塗布顯影機、微影製程關鍵材料的光阻劑、擴散機、研磨機、氟化氫、過氧化氫等，都供應全球6到8成需求，原料掌握在日本手中，這也是2019日韓貿易戰，韓國不得不迅速收場的主因。因此，台積電日本廠雖然並非先進製程，但透過其中的日本股東，配合地緣政治運作，重建日本完整的上中下游生產線，扳回失落的三十年，也非不可能。
不過，陳冲指出，台積電是否真有黑船2.0的分量，還要走著瞧。日本能否翻轉失落的三十年，則不是他關心的問題，他關心的是，在地緣政治角力下，台灣半導體優勢是否能維持。觀察國際現況，政府輔導扶植半導體周邊關鍵產業，「建立不受制於人的生態系，勿讓『一個人的武林』孤芳自賞，恐是當務之急」。
此外，陳冲表示，國際貨幣基金高層，近來不斷呼籲世界各國如不能合作，也要理性競爭，這種逆勢操作，也許是經濟學家一廂情願的想法。眼看著地緣經濟的碎片化，還真懷念全球化時代，將比較利益極大化的國際分工。