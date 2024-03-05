股利史上最高！遠東銀股價漲停鎖住13.55元 排隊掛買逾2萬張
遠東商銀董事會通過股利政策，預計發放現金股利0.506元、股票股利0.506元，合計1.012元，配發率達98.2%，創下歷史新高，加上私募100億元引進策略投資人引想像，也讓遠東銀今（5）日股價一開盤就跳空漲近10%，直攻漲停來到13.55元，至今仍漲停鎖住，掛買張數逾2萬張，若以現在股價13.55元來看，單是現金殖利率即達到3.73%。
記者顏真真／台北報導
遠東銀2023年稅後純益為41.74億元，每股稅後純益（EPS）1.03元，遠東銀董事會也在昨日通過決議，今年配發現金股利0.506元、股票股利0.506元，合計派發股利1.012元，若以昨日收盤價12.35元計算，現金殖利率4.09%；若以今日股價13.55元來看，現金殖利率3.73%。
此外，遠東銀董事會也通過以私募方式發行普通股、特別股、可轉換金融債券或組合，總金額不超過100億元或等值外幣，將引進策略投資人，包含外資或國內機構皆可，並預計在6月19日召開股東會改選董事。
由於遠東銀預計發放現金股利0.506元、股票股利0.506元，合計1.012元，配發率達98.2％，創下新高，若不計股票股利，光股息殖利率就有4%，吸引中長線投資人追捧，也推升今日股價一開盤就跳空大漲近10%，直接亮燈漲停站上13.55元鎖住，高掛買單逾2萬張。