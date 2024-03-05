中職／震撼！「學姊」卡卡從Fubon Angels畢業 官方預告新成員
富邦悍將今（5）日宣布，自成軍第一年就加入團隊的卡卡，將在今年從Fubon Angels畢業，開啟人生新的篇章。 2021起擔任隊長的卡卡，不僅對每位Angels細心照顧，在場上與騎士、粉絲們的可愛互動也讓人在心中留下深刻印象，感謝卡卡這7年來的努力付出。卡卡原名為唐禹菁，一度加入「勵齊女孩」，不過一直在富邦啦啦隊扮演「學姊」角色，卡卡也擁有不少粉絲支持。
記者吳政紘/綜合報導
富邦悍將表示，感謝卡卡這7年來的努力付出，從2022年成為練習生的百白，去年成為正式成員，今年因工作規劃暫別應援舞台，祝福百白在不同領域也繼續發光發熱。
謝謝妳們的付出與陪伴，希望妳們未來無論在哪裡都能持續展現自己獨有的魅力。
接下來也將陸續有新成員加入，相關資訊請騎士們隨時鎖定Fubon Angels官方粉專。
不少球迷留言，「謝謝卡卡...謝謝妳這些年的陪伴...祝福妳未來一切順心」、「樂天桃猿歡迎您」、「謝謝卡卡 這七年來辛苦了」。
卡卡從義大犀牛「犀睛女孩」出道，一直是球迷喜愛的對象，還有才藝跳舞、唱歌等，在啦啦隊業界打滾超過10年以上，十分資深。
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