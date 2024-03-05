萬金石馬拉松／3月17日開跑！「印帝」周庭印、小豬先開箱互動展

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在今天的記者會上，新北市長侯友宜、中華民國田徑協會的葉政彥理事長以及贊助商代表齊聚一堂，共同揭開活動序幕。呼應博覽會主題「下一萬步」，3度在萬金石馬拉松拿下國內男子組冠軍的周庭印也寫下自己的目標「每天開心在操場上開心的跑步」，也期許成績能再次突破。
首次參與萬金石馬拉松的藝人「小豬」黃沐妍，除了親自下場跑10公里之外，還擔任領跑+掛牌嘉賓，目標是55分鐘內完賽，並透露等著男人來追，她笑說：「希望在萬金石馬拉松能夠結下好姻緣。」
市長侯友宜連續18年參賽 邀請民眾共襄盛舉
市長侯友宜是萬金石馬拉松的超級鐵粉，連續18年參賽不曾缺席，侯市長表示，萬金石馬拉松是新北市的「金」字招牌，不僅國內外爭相報名就連市府很多局處首長都是萬粉，今年特別在市府大廳打造「下一萬步 就這樣玩」互動式展區，邀請大家來到現場抽籤詩、拍美照、玩造句，市長也邀請沒抽中萬金石名額的朋友們，來到現場抽一支屬於自己的吉籤，許願明年就能踏上臺灣首場金標籤認證賽事。
萬金石馬拉松預熱 新北路跑運動博覽會加碼抽大獎
新北市政府與中華民國田徑協會的合作，加上各大贊助商的支持，共同推動了萬金石馬拉松的成功舉辦。新北路跑運動博覽會將集結超過50家企業，除集結運動補給、運動服飾配件、運動觀光等多元攤位外，各項的運動挑戰、運動名人分享會、沉浸式消費者體驗區等，還有全場逛透透集章趣，只要完成指定集章任務，就有機會加碼抽大獎，活動3天更有每日限量入場好禮福袋。
「下一萬步就這樣玩」互動展區三大體驗活動
即日起至3月17日前只要到新北市政府大廳，主打「好拍(山海Q景)、好玩(百變造句)、好運來(抽個吉籤)」的「下一萬步就這樣玩」互動式展區等你來體驗；第10首籤詩：「吉在勇氣－人生只有當下，當下只有行動」，正好對應現正報名中的2025雙北世界壯年運動會，只要年滿30歲就能站上國際舞台，35種運動種類中公路賽等你來挑戰，即日起到2025世壯運官網，4月17日前完成報名享有7折早鳥優惠。
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