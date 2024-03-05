經理人壓力炸鍋！人際溝通、組織內耗累爆 老闆、主管排第二
經理人的職場時刻面對業績、決策壓力，104獵才顧問通過「2024經理人動向與職涯大調查」發現，經理人壓力指數平均6.49分，落在中度偏高的水準，三大壓力源包括際溝通與組織內耗、主管管理風格、大環境的不確定性太高等，且越高階、壓力越大。
記者林志怡／台北報導
104人力銀行獵才招聘資深副總經理暨人資長鍾文雄指出，經理人以實力拚搏論成敗，以1到10分、區分壓力由小至大，20%經理人選擇8分比例最高，平均分數為6.49分壓力不低；各級主管中，基層主管平均壓力6.34分、中階主管6.5分、高階主管6.67分，越高階、壓力越大。
鍾文雄分析，經理人的主要壓力源中，54%人際溝通與組織內耗、50%老闆／主管的管理風格、41%大環境的不確定性太高，其次是：29%目標制定不合理、24%過高的工作量負荷、15%工作時間壓力。
此外，鍾文雄指出，經理人的兩大壓力源逾50%與「人」相關，對上、對下、橫向溝通都是專業能力之外的挑戰。至於經理人面臨的管理挑戰：46%公司決策與目標不明確、46%經營者觀念和態度，兩項並列第一，36%缺乏接班人（人才庫不足及流動率高）。