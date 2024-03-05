再累都想當主管？7成企業健康補助不足 1地雷薪水再高都沒用
104獵才顧問通過「2024經理人動向與職涯大調查」發現，經理人壓力指數平均6.49分，且職位越高、壓力指數越大，72%企業提供經理人的健康補助卻不到1萬元，但有97%的高階主管仍會選擇繼續擔任主管職，主要與職涯視野、薪水考量等有關，但萬一負擔的責任太大，薪水不到一定水準，恐怕很難留人。
記者林志怡／台北報導
「2024經理人動向與職涯大調查」發現，經理人的壓力指數偏高，且72%企業提供經理人的健康補助不到1萬元，但73%基層主管、85%中階主管、97%高階主管仍選擇繼續擔任主管。
該調查分析經理人願意繼續擔任主管的主要原因，其中68%擁有更廣闊的職涯視野、59%薪水較高、50%能提升個人競爭力。不願意繼續當主管的原因則為：61%薪水太少責任太大、53%向上管理困難、39%員工管理困難。
因此，104人力銀行獵才招聘資深副總經理暨人資長鍾文雄指出，若企業能提供經理人經營管理的學習成長機會，破解不願當主管原因，有助於人才留任。
「2024經理人動向與職涯大調查」由104獵才顧問執行，從2023年11月13日至12月8日針對全台中高階經理人進行網路問卷調查，總計回收1,126份問卷，抽樣誤差±2.98個百分點。