今年首例！2兒童染新冠併發腦炎、肺炎身亡 最小僅1歲
衛福部疾管署今（5）日舉行例行記者會，並說明國內疫情近況。副署長羅一鈞指出，上週新增2例兒童新冠肺炎死亡個案，為今（2024）年首度出現兒童新冠肺炎死亡事件，分別為1歲、6歲女童，都沒有接種過新冠肺炎疫苗，分別因新冠肺炎併發腦炎、肺炎過世。
記者林志怡／台北報導
疾管署指出，目前國內新冠肺炎疫情處高原期，上週（2/27-3/4）新增523例新冠肺炎本土確定病例（併發症），較前一週（2/20-2/26）新增648例下降，併發症中65歲以上長者占79%；另上週新增70例死亡病例，較前一週新增78例下降，死亡個案中65歲以上長者占90%；另有兩例兒童死亡病例，為今年首見，分為別新冠併發腦炎及肺炎不幸過世。
近四週變異株監測總計，本土檢出病毒株以JN.1 (82%)為多，其次為BA.2.86 (9%)及EG.5 (7%)等；境外檢出病毒株以JN.1 (82%)為多，其次為BA.2.86 (15%)及EG.5 (3%)等。
疾管署提醒，由於學校、幼兒園、補習班、兒童課後照顧服務班與中心，因活動空間較為擁擠，易造成疾病傳播使幼童群聚感染，可能將疾病傳播給家中成員。
此外，疾管署指出，目前6個月以上至4歲幼童新冠XBB疫苗接種率僅3.3%，5歲至11歲兒童接種率亦僅5.97%均偏低，而接種新冠XBB疫苗可提供良好保護力，呼籲家長儘速攜帶幼童至合約醫療院所接種，另提醒6個月以上至11歲兒童依核准適應症，應接種莫德納XBB疫苗， Novavax XBB疫苗未獲此年齡層之核准適應症。