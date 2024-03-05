MLB／「生化人」Albert Pujols還有夢！想擔任大聯盟球隊主帥　

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Albert Pujols不但連續兩年擔任天使隊春訓客座教練，日前也接下多明尼加冬季聯盟艾斯科吉多獅子隊（Leones del Escogido）的總教練一職，不過Pujols在受訪中透露自己有更遠大的抱負，期望自己在未來能夠在大聯盟擔任總教練一職，他說到：「我想，為什麼不呢？如果有一天機會合適，我想我會做好準備的。」
至於接下多明尼加艾斯科吉多獅子隊（Leones del Escogido）的總教練一職，Pujols則是表示這是自己的榮幸，他說到：「這是我人生的新篇章，是我想做的事情，能夠在自己的國家，為一個贏得17次聯賽冠軍的球隊做到這一點（擔任總教練）真是太好了。我認為這是一個機會，希望有一天我也能在大聯盟，找到一份總教練的工作。」
Albert Pujols前年賽季正式達陣生涯700轟，也成為大聯盟史上第4位進入到「700轟俱樂部」的成員，他也在前年賽季結束後，正式宣布退休，結束自己長達22年的球員生涯。綜觀Albert Pujols生涯，他總共打出了703支全壘打，並且11度入選明星賽，3度獲選國聯MVP，拿過2座世界大賽冠軍，還有2座金手套、6座銀棒獎，收穫無數榮譽。
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