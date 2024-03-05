經濟部發錢了！符合1條件最高可領50萬　申請方式一次看

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因應2050年淨零轉型目標，商業部門87%碳排放來自於電力使用，使用節能設備可有效降低商業部門碳排放量，經濟部今（2024）年持續提供10億元補助商業服務業汰換節能設備，並擴大補助品項範疇，鼓勵企業店家，全面汰換老舊耗能設備，使用為能源效率一級或具有節能標章的產品。
補助內容包括「節能設備汰換」及「系統節能專案」2種方案，針對能源設備使用較單純的店家可選擇「設備汰換補助」，此次擴大補助品項，除了既有的照明燈具及空調外，再增加餐飲業常用的瓦斯爐或燃氣台爐、電冰箱及冷凍櫃、旅宿業常用的大型空氣源式熱泵熱水器等設備，原則補助購置金額50%，每一業者最高可以申請50萬元的補助，每種品項另設有補助上限，例如冷凍櫃每台上限8000元、瓦斯爐每具2000元。
經濟部提醒申請業者，購買節能設備的發票日期和回收日期都應介於2024年1月1日至2024年12月31日之間，統一發票要清楚載明所購買的設備品項及型號或檢附載有品項及型號資訊的銷售明細單據。
符合1條件申請「系統節能專案補助」 補助上限500萬
另外，營業場域較大節能設備較多元的業者，可選擇「系統節能專案補助」，原補助對象的契約用電容量須達100瓩以上，今年度也放寬申請企業得以數改善地點的電號合併計算，並結合能源技術服務業者，導入能源監管系統及系統化改善能源耗損，確實完成改善前後基準線量測，透過能源監管系統整合相關節能設備進行系統改善，其節能率須達10%以上，系統節能專案原則補助執行總經費的三分之一，補助上限500萬元。
業者分享省錢、節能妙招！評估每年至少省下６萬電費
經濟部商業發展署今日舉行記者會，會中邀請味增釀造文化館分享透過建置EMS能源管理系統，蒐集用電數據並加以分析、監控，以精確的數據分析，導入系統自動管理，自動開關設備跟調節用電，透過能源管理系統設定超約自動降載，避免人為管理導致加增超約費用，降低營運壓力，評估每年至少節省電費６萬元，並進一步發現觀光工廠內尚有3台老舊空調，若汰換為一級能效，每年可再節省4萬元，智慧節能除了讓消費者有舒適的環境體驗，更為店家省下一筆費用。
申請方式、流程一次看
根據往年申請案件數據統計，業者多於夏季期間提出申請，經濟部呼籲有意願申請的企業店家，趕緊檢視營業場所中所使用設備，在夏季用電高峰期提早進行汰換，除享有政府節能補助之外，越早汰換越能感受到能源效率提升後的好處，有效降低能源成本的負擔。
經濟部設置「商業服務業節能設備補助」網站，採一站式服務，線上收件並提供進度查詢功能，隨時掌握案件處理進度，省時又便利，商業署於全國辦理多場說明會，詳細時間地點也可在計畫網站查詢。另外，若補助經費用完，將提前公告停止受理，企業需儘早提出申請，以免向隅。