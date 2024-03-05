八方雲集稱沒用蘇丹紅！慘遭新北衛生局打臉：4104公斤已無存貨

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另外，津棧公司進口紅辣椒粉，檢出蘇丹色素3號6ppb，標準為不得檢出，經高雄市衛生局追查製成「血旺調味料」，並售往海底撈火鍋，新北衛生局接獲通知後立即前往「海底撈火鍋板橋店」及「海底撈火鍋新莊宏匯店」稽查，業者表示已退回總公司全批號之「血旺調味料」共約39公斤，現場未見案內違規產品，並已更換供應商。
新北市衛生局也續查高雄海順公司使用問題批號辣椒粉製成牛王牌辣椒粉（細、高山三櫻椒），入庫本轄美食家食材通路公司台北批發中心600公斤，已退回上游商約205公斤，業者已通知下游中盤商停止販售使用並已陸續回收中。
有關臺北市衛生局抽驗百鮮公司製售之「泰式辣椒粉」及頂記公司製售之「真好家辣椒粉」均檢出蘇丹三號8 ppb，新北衛生局追查原料來源為佳廣公司及保欣公司之中國辣椒粉，已責令百鮮及頂記公司盡速回收相關產品，包含「泰式辣椒粉」、「真好家辣椒粉」、「600g辣椒粉」、「真好家辣椒粉」及「真好家孜然烤肉粉」，並下架販售網頁。
新北衛生局呼籲，食品業者應即時主動通報疑慮產品資訊並預防性下架相關疑慮產品，並以保護消費者為優先。依食品安全衛生管理法第7條規定，食品業者應實施自主管理，確保食品衛生安全；發現產品有危害衛生安全之虞時，應即主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報直轄市、縣（市）主管機關。倘經衛生機關查獲食品業者違反上述規定，未主動通報並辦理執行相關措施，依食品安全衛生管理法第47條，處新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。