韓國瑜英語小教室！接見外賓秀口語能力　「Welcome to Formosa」

立法院長韓國瑜身負國會外交重責大任，上任後外國貴賓訪團不斷，韓國瑜是雲林維多利亞雙語中小學創辦人，口說英語不算太差，遇到外國訪賓，都能用簡單的英文溝通，最常說的就是「Welcome to Taiwan」、「Welcome to Formosa」。愛沙尼亞國會友台小組主席裴克多（Kristo Enn Vaga）率團訪台，昨到立法院拜會院長韓國瑜，雙方合影時，韓國瑜還提醒大家，「Keep Smile」，讓訪賓相當開心。 我是廣告 請繼續往下閱讀 韓國瑜上月22日接見美國聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭」特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher, R-WI）率領的跨黨派議員訪團，韓國瑜也用英語稱讚「好年輕」！因蓋拉格曾在美國海軍陸戰隊服役，立法院副院長江啟臣也是特戰部隊出身，江啟臣特別親贈一頂海龍蛙兵50週年的紀念帽，韓國瑜也在一旁用英文介紹，江啟臣是台灣的海軍陸戰隊。最經典的是上月16日韓國瑜接見孫曉雅，送上自己落款的春聯「龍耀吉慶」，提醒孫曉雅「This is my name」，孫曉雅不太清楚耀跟慶的意思，韓國瑜還特別解釋，「Have a good luck」。愛沙尼亞友台國會小組訪台 將晉見蔡英文、接受韓國瑜款宴內幕／韓國瑜主持院會堅持自己來！暫不讓江啟臣代班 他曝兩考量滴酒不沾！韓國瑜喝一大口秒皺眉吐掉 「誰把威士忌跟茶搞錯？」觀察／院長累了嗎？韓國瑜主持院會 勤做筆記、翻書硬撐不打瞌睡