法國遏制快時尚將祭重罰！中企Shein被點名　擬處售價50％的罰款

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提案內文表示，服裝零售業向快時尚傾斜，價格低廉的衣物大量銷售，創造出購買衝動和無止盡的更新需求，來改變消費者的購買習慣，這對環境、社會和經濟等各方面都產生了影響。
法案中特別點名中國快時尚企業Shein，指出Shein平均每天展示多達7200件新款服飾，並對消費者提供47萬多種不同的產品。
為了抵銷快時尚對環境的負面影響，議員們提議到2030年時，對快時尚品牌每件售出的商品處以10歐元或其售價50％的罰款。該法案預計將在三月下旬提交給議會大會。法國環境部長貝許（Christophe Bechu）周一表示，為了降低快時尚對環境的衝擊，法國政府正考慮禁止快時尚品牌做廣告，並引入一套財務激勵制度，讓快時尚變得更加昂貴，而讓專注在永續發展的時尚品牌能變得更加便宜。
對此，Shein則發出聲明回應表示，公司遵循了「永續發展和社會承諾方面的最佳國際實踐」。
《路透社》報導指出，Shein和Temu等新的快時尚電商品牌，透過主要由中國供應商組成的整合供應鏈支援，先接受小額訂單，然後再根據需求擴大規模，打破了傳統的商業模式。超靈活的供應鏈使Shein能夠創造出不同於Zara等老牌快時尚的利基，顛覆了流行零售業的生態。老牌快時尚公司雖縮短了生產時間，但在很大程度上仍依賴於對消費者偏好的預測。