今年股利有望超過1元？台新金總座喊會有競爭力　朝這方向建議

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在資本結構與授信資產品質方面，台新金、台新銀行、台新人壽及台新證券2023年底的資本適足率分別為136.8%、15.1%、352%及317%，資本結構穩健。台新銀行逾放比及覆蓋率分別為0.12%及1159.8%，授信資產品質維持良好。
子公司台新銀行2023年總放款餘額年成長7.7%，總存款餘額年增9.5%。信用卡業務持續穩健成長，2023年簽帳金額及毛手續費收入年成長分別達19.5%、30.3%，有效卡數也持續增加、達逾455萬張，特店家數則已超過16.8萬家。在海外據點方面，台新銀行去年起啟動申設的日本福岡出張所（支行），即將於今年4月開業，以搶攻日本半導體產業聚落發展及當地不動產融資商機。
在台新人壽方面，在持續推出新產品及銀行保險通路銷售動能支撐下，全年總保費收入為291.9億元，其中初年度保費(FYP)收入為126.9億元，市占率1.89% ，業界排名提升至第13名。
在彰銀持股處分部分，林維俊說，目前持股剩5.58%、約6億股左右，其他都已陸續在公開市場出售了，因此，目前台新金現金部位還滿高的，約有190億元，也在等待投資機會，而會留下6億股的彰銀股票，主要因應日後可換轉特別股及可交換債到期，投資人贖回所需。
至於股東關心的股利政策，林維俊則表示，會維持穩定股利政策，朝維持現金股利55%、股票股利45%，對於股利超過1元是否可期？他僅強調，對配發水準相當樂觀，現在就看自己的穩定度和同業配發狀況， 會向董事會提出有競爭力的股利配發建議，他相信跟同業比會相當有競爭力的。