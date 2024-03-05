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稱海巡執法放眼國際「溫柔無比」　吳欣岱：許多人上了人道賊船

▲陸艇案延燒，吳欣岱分析台灣海巡執法放眼各國已是「溫柔無比」，如今整起事件台灣許多人上了「人道考量」賊船。（圖／翻攝自吳欣岱臉書）
▲陸艇案延燒，吳欣岱分析台灣海巡執法放眼各國已是「溫柔無比」，如今整起事件台灣許多人上了「人道考量」賊船。（圖／翻攝自吳欣岱臉書）

記者陳威叡／台北報導

陸籍快艇拒檢翻覆釀死，不僅讓台海關係升溫，各政黨也針對「撞船」名詞定義大相徑庭，對此台灣基進黨台北黨部主委吳欣岱在《放言》投書指出，台灣海巡執法手段，在各國間已經是溫柔無比，此外後續快艇翻覆後也以救人為第一優先，種種作法可謂仁至義盡，如今台灣許多人上了「人道考量」賊船，整起事件變成一群台灣民代替中國罪犯「討公道」的荒謬局面，也認為政務主管在面對在野立委的提問和媒體回應時應該站穩立場、即時澄清假消息，不要選完螺絲就鬆了。

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陸艇案炎上，吳欣岱表示，首先要先釐清事實，第一是海巡接獲更多離島漁民申訴，走私船、非法漁船在春節期間更加猖獗。中國漁船在國際間著名的「斷子絕孫」式捕魚術，將魚苗、幼魚都一網打盡，已經讓該國近海漁業漁獲近乎破產、無魚可撈。如今大量非法漁船到日韓、西非、菲律賓和台灣偷撈，光是台灣統計去年就有超過千艘。這些非法漁船，同樣傷害生態，已不只是短期利益受損，而可能導致台灣近海漁業長久的打擊！因此，取締絕非政治因素，而是為了漁民生計著想，也受到當地漁民的支持。

其次吳欣岱認為，台灣海巡的執法手段，在各國間已經是溫柔無比了。其餘國家面對中國非法漁船，無不以機槍掃射、艦砲射擊甚至擊沉，此次事件台灣海巡僅先以聲光示警，後續非法快艇蛇行、翻覆後海巡也以救人為第一優先，將溺水的漁民送往醫療救護處理，種種作法，已可以說是仁至義盡。

第三為是否有碰撞，根本不是此次事件的重點。吳欣岱表示，根據海巡CP艇型號和非法快艇的照片比例，兩船體積近乎相同，在保護自身安全的前提下，海巡根本不可能以衝撞的方式試圖停下快艇。而在非法快艇進入禁限制水域、危險行駛且不配合受檢的惡意態度在先，海上避撞規則根本不適用。

吳欣岱指出，如今上演國民黨赴中替中國罪犯「討公道」的荒謬局面，國台辦、特定在野政黨和媒體目前將此一中國犯錯在先，台灣僅為了保障人民權益執法的事件，上升成政治操作。除了國台辦以「二一四惡性撞船事件」來稱呼，特定政黨立委莫不以「人道考量」、聚焦在「到底有無碰撞」等議題來指責海巡單位，國民黨副主席夏立言更是馬上飛往中國，和中共中央台辦主任宋濤表忠，說明會監督民進黨妥善處理。

吳欣岱解釋，海巡性質本身就是為了避免海洋邊界的衝突，直接上升成軍事行動而設立，台灣和中國之間的海洋邊界糾紛幾乎每一件都可能被上升為政治危機。從去年縱放偷渡客進入台灣、太平島資安漏洞、馬祖盜砂船電纜等事件，執法和政治攻防之間的模糊地帶，都非常容易成為統戰步步進逼、攻下灘頭堡的機會。海巡的防護、錄影設備應當給予充足預算並且確實使用，政務主管在面對在野立委的提問和媒體回應時應該站穩立場、即時澄清假消息，「不要選完螺絲就鬆了！」

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