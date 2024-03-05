跟著台積電走！台新福岡支行4月開業 搶半導體、不動產融資商機
隨台積電宣布赴日本投資設廠，銀行也看好日本九州未來發展，搶赴日本設點，台新銀行2016年設立東京分行後，台新金總經理林維俊今（5）日表示，福岡出張所（支行）也將於4月23日開業，希望掌握日本半導體產業聚及磁吸效應下其他高科技產業聚落的發展及不動產融資商機。
記者顏真真／台北報導
林維俊表示，台新銀行在2016年赴日本東京設立分行時，為16年來首家台資銀行赴日本設立分行，主要當初大家並沒有太看好日本，台新銀行也是勇於做出不同決策，超前部署領先台資銀行去設東京分行，看好日本即將走出30年通縮谷底，「現在看當初的決定是對的」，尤其台積電赴日投資設廠，供應鏈也會跟著去，台日經貿往來來到高峰，尤其台新金董事長吳東亮身兼工商協進會理事長，有更多台日交流資訊合作，對台新也是有所幫助。
台新銀行近年來也持續擴張海外版圖，隨台積電宣布赴日本熊本投資設廠，台新銀去年已申請設立福岡出張所，等同支行，可以承做業務，並已獲得日本金融廳核准，預計今年4月23日開業，也有完整團隊即將進駐，希望掌握日本半導體產業聚落，和磁吸效應下其他高科技產業聚落的發展商機。
林維俊說，福岡出張所（支行）營業項目多元，除企業放款業務外，也提供企業網銀及不動產融資服務，隨國人投資日本不動產熱潮持續提升，台新銀行也將持續提供國內、外廣大台商客群優質服務，拓展日本關東首都圈、關西、九州等不動產融資需求，擴大業務腹地，期盼藉由亞洲地區布局的擴展，提高銀行海外獲利占比。
除日本以外，台新銀行在其他地區也持續擴張腳步，目前內部也在研究分析包括印度或東南亞成長較快的市場，會深入了解再決定，至於越南據點部分，除既有的胡志明辦事處，亦申設隆安分行，目前仍在等待越南央行核准。