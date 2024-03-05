麻疹「本土+2」群聚擴大！足跡多達4餐廳 曾到「新馬辣」用餐
北部麻疹疫情擴大！疾病管制署今（5）日公布麻疹個案再增3例，其中2例為新北群聚，分別為中和區28歲女及永和區41歲男，均與北部社區群聚指標個案（2月19日公布的北部30餘歲男性）相關，中和區女性為先前接觸者，永和區男性是潛伏期間曾至3月2日公布個案風險活動場所，2案目前隔離中，另匡列接觸者共204人，將持續監測至3月19日及3月22日。
記者孫唯容／綜合報導
衛生局指出，新北市新增2例本土麻疹確診病例，分別為中和區28歲女及永和區41歲男，中和區女性為先前2月19日發布本土個案接觸者；永和區男性潛伏期間曾至3月2日公布個案之風險活動場所，2案在2月29日陸續出現疑似症狀，3月1日出現紅疹，目前狀況穩定，居家隔離中。2案共匡列個案接觸者共204人，將持續監測至3月19日及3月22日。
新北衛生局說明，由於個案可傳染期間有公共場所活動史，去過多間知名餐飲場所，其中包含連鎖名店「新馬辣」，提醒曾於附表場所出入的民眾，請進行自主健康管理至3月16日。
衛生局指出，自主健康管理期間，請留意是否出現疑似症狀，如紅疹、發燒，或出現咳嗽、流鼻水、畏光、流淚、紅眼等鼻炎與結膜炎等，避免出入公共場所，並佩戴口罩，如有疑似症狀，請儘速與衛生單位聯繫，由衛生單位安排戴口罩就醫，以降低病毒傳播風險。
衛生局提醒，麻疹為高傳染性疾病，出疹前後4天均具傳染力，請醫師提高警覺，於病人就醫時，若發現麻疹疑似個案，應立即通報，以利衛生機關及時採取防治措施，避免疫情擴大。另，接種疫苗是預防麻疹最有效的方法，家中如有年滿1歲幼兒及滿5歲至入國小前幼童，請儘速攜至衛生所或預防接種合約院所完成麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗(MMR)接種。