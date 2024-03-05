名家論壇》賈程年／搞不好兩岸還想搞外交

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2月14日，發生我海巡艇追緝大陸籍越界捕魚漁船，最終導致漁船翻覆，4名船員中，2人不幸溺斃。正值年假期間，大陸官方高度關注大肆報導，雖然說越界捕魚有錯在先，加上是三無船舶，但漁船毫無武裝，追趕過程中導致漁民喪生，也是不爭的事實。
海巡署一開始極盡低調，說沒有碰撞、沒有秘錄器，看火愈燒愈旺後，海委會主委管碧玲不得不出面滅火，證實「有碰撞、沒有影片」兩件事。事發後，負責跟家屬談判的主責單位是海巡署跟對方的紅十字會，由於資訊不透明、加上海巡態度反覆，談判一次次觸礁。
發生如此嚴重的意外，蔡英文竟然連一次國安會議都沒召開，也沒有要求行政院組成專案小組，總統府只是淡淡地回應總統都有即時掌握情勢，請國人放心，「金門撞船案處理成這樣，叫國人如何放心？」。
身兼民進黨主席的準總統賴清德更是誇張，在中常會上發表了三點態度：妥善處理、堅定執法、避免再發生。之後就再也沒出聲了，這樣的態度等於是沒有態度，也沒有想在最短時間內查明真相的意思，就放著給他吵。
我們的國安高層沒有一個人有心要去掌控情況，事發後也不覺得這是個嚴重的事情，交給完全沒有與陸方交涉經驗的海巡署官員。試問，海巡署官員是技術官僚，他要怎麼跟陸方及漁民家屬談，「能講真話嗎？」問到關鍵問題，又推說已經交給檢方偵辦，基於偵查不公開不能說明。
說到底，因為蔡政府這八年執政刻意抵制大陸，操作仇中，兩岸現降至冰點，所以過去所謂的官方管道或二軌、三軌管道早就都斷了，更不要說李登輝時代還有密使，民進黨政府很不得跟中共完全沒有聯繫，最好是雙方說不上話，才好把責任都推給大陸。
主責兩岸事務的陸委會好像局外人，發了兩三篇新聞稿後就沒事了，可憐的邱太三完全使不上力，只能扯「兩岸有基本的溝通管道及協商機制」。問題是，早就停擺了，不是嗎？「這就像是說，我跟前女友有聯繫管道，也有電話，但是對方根本不會接，一樣的意思。」
這次撞船，最起碼牽涉六個部會及一個地方政府，包括海委會、陸委會、國防部，海巡署、海基會跟漁業署，以及金門縣政府。這樣跨部會的重大危機事件，政府竟然沒有一個專案小組在負責，任憑管碧玲顛三倒四，恐怕也是讓台海周邊國家看傻了眼。
試想，今天不幸翻船的是漁民，萬一哪天翻船的是公務員，或是官員，蔡政府還是用一樣的態度處理嗎？一樣說沒有影片、只是遺憾嗎？
M503航線、諾魯與台灣斷交、我禁止團客赴大陸、金門撞船案、金門觀光船遭福建海警局強制登檢，兩岸不安的情緒已至高點，極有可能一觸即發，台海局勢令人擔憂。
結果蔡英文一次國安會議都沒開，也從不出面向國人報告，試圖緩解兩岸緊張情勢，坐等任期屆滿；到賴清德就任還有2個多月，難道這兩個多月就放空，任由大陸海警船跨越中線、海巡艦艇彼此武力展示，兩岸漁民自求多福嗎？真的不怕擦槍走火？
金廈海域及兩岸和平穩定，不能只靠單方面，一昧地怪罪對方、推卸責任，只會讓人看破手腳，硬撐到最後真的只能比拳頭。當真的走到那一步，再喊國際秩序、民主自由，恐怕也只是緣木求魚、為時已晚。
●作者：賈程年／資深媒體人
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