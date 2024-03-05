父子對決再上演？東元5月底股東會 黃育仁陣營提8位董事候選名單
機電大廠東元今（2024）年股東會即將全面改選11席董事，東元會長黃茂雄長子、菱光科技董事長黃育仁陣營，已提出4席董事及4席獨立董事候選人名單。根據媒體報導，有產業人士透露，東元最快將在3/15、最晚在4/12前召開董事會，決定最後董事候選人名單。
記者魏妤庭／台北報導
東元集團曾在2021年改選11席董事，改革派黃育仁挑戰黃茂雄的公司派陣營，雙方陣營互告紛爭不斷，父子內鬥從家事變成公事，吵得沸沸揚揚。最終投票結果由公司派獲得8席保留住經營權，黃育仁陣營僅取得3席董事。之後黃茂雄、黃育仁父子便陸續透過改派董事法人代表方式，淡出東元董事會。
如今，改革派再度捲土重來，東元將在5/24召開股東會改選7席董事、4席獨立董事，加起來共11席，而力主改革的黃育仁陣營，今年已在3/3提出4席董事、4席獨立董事候選人名單，包含現任董事黃立聰、侯智元、方頌仁、新董事候選人陳良鑑，提名獨立董事4席候選人包括吳郁萱、李明萱、黃昭景、楊博閔。
此外，根據東元去（2023）年第3季財報和年報資料，大股東寶佳資產管理對東元持股比重約17.45%，菱光科技持股2.87%、合遠國際投資佔比2.36%、東元投資佔比1.5%。據悉，東元最快會在3/15、最晚4/12前召開董事會，確認最終董事候選人名單，屆時董事候選人名單也將明朗化。