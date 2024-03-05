年代旅遊未繳保證金！觀光署今撤照　5年內不得再經營

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同日晚間品保協會也說，美加國際旅行社表示因公司財務困難無法履約，經交通部觀光署勒令停業，為防止旅客權益受損情事發生及擴大，並維護交易安全，符合品保協會章程「有重大喪失債信情事尚在繼續中」，即日起公告出會。
年代旅遊遭提出品保協會後，依規定須繳納保證金，品保協會祕書長吳美惠接受《NOWnews今日新聞》採訪時說明，保證金為150萬元，需向主管機關繳納，若無能力繳納就會被撤照。另年代旅遊有投保1000萬元履約保證保險，品保會盡力協助民眾求償。
先前年代旅遊已繳15萬元保證金，但因截至昨日下班前，觀光署仍未收到剩餘的135萬元，因此發文年代旅遊撤照。今陳嘉穎受訪時回應，今天已發文年代旅遊撤照，依照觀展觀光條例第三條規定，經過觀光署廢止執照，負責人林大鈞以及公司經理人5年內都不得再經營旅行業務，目前林大鈞名下無其他負責旅行社。
陳嘉穎表示，自2月17日以來針對富國島案已開罰81萬元，後續在2月29日以及3月1日也開罰年代旅遊針對其他地接社違規行為，總共29團開罰146萬元，若年代旅遊未繳罰款，觀光署會先依規定催繳，催繳不成就會移送強制執行。
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