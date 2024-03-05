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年代旅遊未繳保證金！觀光署今撤照　5年內不得再經營

▲今（5）日觀光署旅行業組副組長陳嘉穎受訪時表示，年代旅遊因未繳150萬保證金遭到撤照，5年內都不得再經營旅行社。（圖／記者吳翊緁攝影）
▲今（5）日觀光署旅行業組副組長陳嘉穎受訪時表示，年代旅遊因未繳150萬保證金遭到撤照，5年內都不得再經營旅行社。（圖／記者吳翊緁攝影）

記者許若茵／台北報導

年代旅遊因春節期間積欠團費，導致旅客被丟包在富國島，遭觀光署勒令停業、品保協會出會。今（5）日觀光署旅行業組副組長陳嘉穎受訪時表示，年代旅遊因未繳150萬保證金遭到撤照，5年內都不得再經營旅行社。

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2月16日下午觀光署宣布，發現年代旅遊對外積欠債務逾千萬元，且富國島旅行團因積欠團費，導致旅客權益受損，即日起勒令年代旅遊停止經營旅遊業務3個月。

同日晚間品保協會也說，美加國際旅行社表示因公司財務困難無法履約，經交通部觀光署勒令停業，為防止旅客權益受損情事發生及擴大，並維護交易安全，符合品保協會章程「有重大喪失債信情事尚在繼續中」，即日起公告出會。

年代旅遊遭提出品保協會後，依規定須繳納保證金，品保協會祕書長吳美惠接受《NOWnews今日新聞》採訪時說明，保證金為150萬元，需向主管機關繳納，若無能力繳納就會被撤照。另年代旅遊有投保1000萬元履約保證保險，品保會盡力協助民眾求償。

先前年代旅遊已繳15萬元保證金，但因截至昨日下班前，觀光署仍未收到剩餘的135萬元，因此發文年代旅遊撤照。今陳嘉穎受訪時回應，今天已發文年代旅遊撤照，依照觀展觀光條例第三條規定，經過觀光署廢止執照，負責人林大鈞以及公司經理人5年內都不得再經營旅行業務，目前林大鈞名下無其他負責旅行社。

陳嘉穎表示，自2月17日以來針對富國島案已開罰81萬元，後續在2月29日以及3月1日也開罰年代旅遊針對其他地接社違規行為，總共29團開罰146萬元，若年代旅遊未繳罰款，觀光署會先依規定催繳，催繳不成就會移送強制執行。

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