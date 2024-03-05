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橘子岸到頂超級馬拉松花3年籌備！執行長陳秉良：從台灣跑到世界

▲準國際賽事「橘子岸到頂超級馬拉松」！開啟臺灣冒險新篇章，橘子關懷基金會執行長陳秉良。（圖／陳明安攝）
▲準國際賽事「橘子岸到頂超級馬拉松」！開啟臺灣冒險新篇章，橘子關懷基金會執行長陳秉良。（圖／陳明安攝）

文/吳政紘

「橘子岸到頂超級馬拉松」今（5）日舉行賽後分享會，賽事已經於1月20日結束，賽事主要從「山海圳賽道」，從臺江內海，再到海拔高達3,952公尺的玉山，這中間的沿途風景跟人文歷史，讓人感受到這片土地的生命力與文化，主辦賽事的橘子關懷基金會執行長「餅哥」陳秉良，整整籌備三年時間，加上測試賽等，才真正舉辦賽事，並且期許在2025年，成為從「從台灣跑到世界」、「由世界跑到台灣」的國際超馬賽道。

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第一次看到陳秉良，就被他幽默風趣的談吐吸引，他在記者會上談笑風生，但透露卻是幕後百人團隊的辛苦籌備，他笑說：「一開始想說辦比賽很有趣，辦下去才知道『死亡』的感覺。」

說是「死亡」雖然有點搞笑，但整個團隊十分「燒腦」，如何打造國際型超馬賽事，如何讓世界看到台灣？需要多少準備跟資源，橘子關懷基金會也進行不斷修正與檢討，加上跑者回饋跟設計，才能完整打造夢想賽道。

▲今年一月由橘子關懷基金會所舉辦、全臺唯一總升降4,957公尺、總長度178.47公里的「橘子岸到頂超級馬拉松」，今（５）日舉辦賽後交流會，邀請橘子關懷基金會執行長陳秉良開講。（圖／陳明安攝）
▲今年一月由橘子關懷基金會所舉辦、全臺唯一總升降4,957公尺、總長度178.47公里的「橘子岸到頂超級馬拉松」，今（５）日舉辦賽後交流會，邀請橘子關懷基金會執行長陳秉良開講。（圖／陳明安攝）
百人以上團隊著手、打造急診室醫療等級

陳秉良與團隊，花了三年時間跟政府、相關單位，進行賽事籌備、規劃，醫療配置，他說，「要辦比賽一定要想到安全，所以我們也提供急診室的設備。」

超級馬拉松過去主要都是以時間，固定賽道等去執行，但「橘子岸到頂超級馬拉松」是全長178.47公里，而且直線上升到標高3952公尺的玉山，用臺北101的高度來形容，跑者必須要度過10個臺北101的高度，才能達到終點。

▲「橘子岸到頂超級馬拉松」邀請賽自1月20日凌晨起跑，歷時近一整天，從白天23度至入夜僅剩4度、近20度的溫差，及從田中小徑、產業道路到阿里山公路、近5,000公尺的賽道。（圖／橘子關懷基金會提供）
▲「橘子岸到頂超級馬拉松」邀請賽自1月20日凌晨起跑，歷時近一整天，從白天23度至入夜僅剩4度、近20度的溫差，及從田中小徑、產業道路到阿里山公路、近5,000公尺的賽道。（圖／橘子關懷基金會提供）
邁向國際型超級馬拉松賽道

「因為要取得國際賽道認證，要丈量也要邀請選手，還有測試賽等，這些都遇到很多的挑戰，我想我們能夠在2025年時完成這個挑戰。」他說。

為了要打造國際認證的馬拉松賽道，陳秉良跟林業署等相關單位進行很多討論，打造賽事需要很多團隊幫助，光是賽事測試，橫跨各個縣市，還有不少國家公園，整個有管單位一起動員，因此他特別感謝這些「有冒險精神」的相關學者與專家幫助。

▲準國際賽事「橘子岸到頂超級馬拉松」！開啟臺灣冒險新篇章，左至右分別為台灣首位挑戰四大極地超馬的女選手暨藝人林又立、跑者葉霞琴小姐、李俊昌醫師、橘子關懷基金會執行長陳秉良、農業部林業及自然保育署森林育樂組李允中組長、國際A級賽道丈量員趙子文老師、賽務長黃崇華教練、醫療機巡統籌代表劉禹良理事長，齊聚分享辦賽、參賽過程和冒險實踐。（圖／陳明安攝）
▲準國際賽事「橘子岸到頂超級馬拉松」！開啟臺灣冒險新篇章，左至右分別為台灣首位挑戰四大極地超馬的女選手暨藝人林又立、跑者葉霞琴小姐、李俊昌醫師、橘子關懷基金會執行長陳秉良、農業部林業及自然保育署森林育樂組李允中組長、國際A級賽道丈量員趙子文老師、賽務長黃崇華教練、醫療機巡統籌代表劉禹良理事長，齊聚分享辦賽、參賽過程和冒險實踐。（圖／陳明安攝）
22小時挑戰不可能、跟台灣土地對話

橘子岸到頂超級馬拉松，全長總長度178.47公里，今年1月初的邀請賽，有24位跑者參加，8人完賽，克服溫度、高度、氣候的挑戰，在22小時內必須「過關」，不但是跟自己對話，也是跟生命，跟台灣這片土地對話。

▲準國際賽事「橘子岸到頂超級馬拉松」！開啟臺灣冒險新篇章，橘子關懷基金會執行長陳秉良。（圖／陳明安攝）
▲準國際賽事「橘子岸到頂超級馬拉松」！開啟臺灣冒險新篇章，橘子關懷基金會執行長陳秉良。（圖／陳明安攝）
陳秉良也透露，未來不管環境、生態還是相關住的區域等議題，都值得我們去關注，「冒險絕非只帶著滿腔熱情，而是以科學務實的精神，從準備、啟程和冒險過程中，認識風險、制定計畫，找到實踐冒險的意義與價值，這也正是基金會持續推動的冒險教育倡議；展望未來，賽事將面向國際」。

▲橘子關懷基金會將於 1 月 20 日舉辦「橘子岸到頂超級馬拉松」邀請賽，共計有25名國內菁英跑者挑戰「山海圳國家級綠道」，全長 178 公里、總升降近 5,000 公尺的高難度賽道（圖／橘子關懷基金會提供）
▲橘子關懷基金會於 1 月 20 日舉辦「橘子岸到頂超級馬拉松」邀請賽，共計有25名國內菁英跑者挑戰「山海圳國家級綠道」，全長 178 公里、總升降近 5,000 公尺的高難度賽道（圖／橘子關懷基金會提供）
關於橘子關懷基金會

敢冒險的年輕人是臺灣進步的力量！橘子關懷基金會期許成為挺青年勇敢冒險的力量，打開冒險的各種想像、提供冒險支持和機會，讓年輕人具備直面挑戰、突破自我的能力。冒險行動可以失敗，但不能不嘗試，將想像力化為行動力，為社會注入正向積極的力量。自2008年成立以來，橘子關懷基金會持續以「大夢計劃」與「橘子冒險學園」等專案倡議、推動冒險教育，聚集擁有夢想的年輕世代一起完成許多驚人計劃，鼓勵他們突破舒適圈，迎向未知的挑戰，將冒險精神落實於生活中。


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