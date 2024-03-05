橘子岸到頂超級馬拉松花3年籌備！執行長陳秉良：從台灣跑到世界

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說是「死亡」雖然有點搞笑，但整個團隊十分「燒腦」，如何打造國際型超馬賽事，如何讓世界看到台灣？需要多少準備跟資源，橘子關懷基金會也進行不斷修正與檢討，加上跑者回饋跟設計，才能完整打造夢想賽道。
百人以上團隊著手、打造急診室醫療等級
陳秉良與團隊，花了三年時間跟政府、相關單位，進行賽事籌備、規劃，醫療配置，他說，「要辦比賽一定要想到安全，所以我們也提供急診室的設備。」
超級馬拉松過去主要都是以時間，固定賽道等去執行，但「橘子岸到頂超級馬拉松」是全長178.47公里，而且直線上升到標高3952公尺的玉山，用臺北101的高度來形容，跑者必須要度過10個臺北101的高度，才能達到終點。
邁向國際型超級馬拉松賽道
「因為要取得國際賽道認證，要丈量也要邀請選手，還有測試賽等，這些都遇到很多的挑戰，我想我們能夠在2025年時完成這個挑戰。」他說。
為了要打造國際認證的馬拉松賽道，陳秉良跟林業署等相關單位進行很多討論，打造賽事需要很多團隊幫助，光是賽事測試，橫跨各個縣市，還有不少國家公園，整個有管單位一起動員，因此他特別感謝這些「有冒險精神」的相關學者與專家幫助。
22小時挑戰不可能、跟台灣土地對話
橘子岸到頂超級馬拉松，全長總長度178.47公里，今年1月初的邀請賽，有24位跑者參加，8人完賽，克服溫度、高度、氣候的挑戰，在22小時內必須「過關」，不但是跟自己對話，也是跟生命，跟台灣這片土地對話。
陳秉良也透露，未來不管環境、生態還是相關住的區域等議題，都值得我們去關注，「冒險絕非只帶著滿腔熱情，而是以科學務實的精神，從準備、啟程和冒險過程中，認識風險、制定計畫，找到實踐冒險的意義與價值，這也正是基金會持續推動的冒險教育倡議；展望未來，賽事將面向國際」。
關於橘子關懷基金會
敢冒險的年輕人是臺灣進步的力量！橘子關懷基金會期許成為挺青年勇敢冒險的力量，打開冒險的各種想像、提供冒險支持和機會，讓年輕人具備直面挑戰、突破自我的能力。冒險行動可以失敗，但不能不嘗試，將想像力化為行動力，為社會注入正向積極的力量。自2008年成立以來，橘子關懷基金會持續以「大夢計劃」與「橘子冒險學園」等專案倡議、推動冒險教育，聚集擁有夢想的年輕世代一起完成許多驚人計劃，鼓勵他們突破舒適圈，迎向未知的挑戰，將冒險精神落實於生活中。
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