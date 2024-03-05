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IG聊天室新功能來了！訊息15分鐘內可修改、自由關閉「已讀」設定

▲社群平台龍頭Meta今（5）日宣布Instagram訊息功能多項更新，包括訊息發出後15分鐘內可重新編輯、在收件匣中置頂3組對話等。（圖／擷取自Pixabay）
▲社群平台龍頭Meta今（5）日宣布Instagram訊息功能多項更新，包括訊息發出後15分鐘內可重新編輯、在收件匣中置頂3組對話等。（圖／擷取自Pixabay）

記者鄭妤安／台北報導

社群平台龍頭Meta今（5）日宣布Instagram訊息功能多項更新，包括訊息發出後15分鐘內可重新編輯、在收件匣中置頂3組對話、開啟或關閉訊息已讀的設定，此外，也加入更多聊天室主題、開放自由設定最愛貼圖等，使用者在平台上交流互動時，能以更多元的方式表達自己。

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更新功能1：15分鐘內可修改編輯訊息
使用者不必再擔心發錯訊息了，只要在訊息發出後15分鐘內，長按想修改的內容，無論是打錯字還是想換句話說，都能輕鬆修改。

▲（圖／Meta提供）
▲IG聊天室更新，現在傳送訊息15分鐘內可針對內容進行修改編輯。（圖／Meta提供）
更新功能2：置頂3組聊天室
只要將聊天室左滑或長按，再點擊「置頂」，即可讓該聊天室移到收件匣最上方，也能隨時取消置頂，且不限於一對一或群組聊天室，目前收件匣中最多可置頂3組對話聊天室。

▲（圖／Meta提供）▲只要將聊天室左滑或長按，再點擊「置頂」，即可讓該聊天室移到收件匣最上方。（圖／Meta提供）
更新功能3：自由設定訊息已讀功能
使用者若不想讓對方看到自己是否已讀訊息，可以在特定或所有聊天室中，隨時打開或關閉「已讀」標記。

▲（圖／Meta提供）
▲更新後的聊天室，可自由打開或關閉「已讀」標記。（圖／Meta提供）
更新中能4：更多聊天室主題
IG新增聊天室主題，讓聊天室背景隨著使用者心情自由轉換，新主題包含「沙丘：第二部」、「降世神通：最後的氣宗」、「愛情」、「棒棒糖」等。

▲（圖／Meta提供）▲IG新增聊天室主題。（圖／Meta提供）
更新中能5：儲存最愛貼圖
有部分使用者總是喜歡傳送特定幾個貼圖，現在只要在訊息中長按想要保存的貼圖，就能在貼圖列最上方看到它，傳送訊息時能更快更有效率。

▲（圖／Meta提供）
▲IG聊天室更新後，使用者可儲存常用的貼圖。（圖／Meta提供）

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