掛號費沒上限了？衛福部取消備查機制！醫事司這樣說

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然而，衛福部於3月4日發出公告、宣布即起停止適用「醫療機構收取掛號費參考範圍」，醫療機構應在機構明顯處揭示所訂掛號費收費金額，但直轄市、縣（市）主管機關基於保障民眾就醫權益，得請轄內醫療機構陳報其掛號費調整情形。
劉越萍指出，掛號費屬於行政費用，並非衛福部所管理的醫療費用，因此廢止相關規範，也不針對掛號費設置上限，但醫療機構必須在機構明顯處說明其收費金額，地方衛生單位也可以要求醫療機構提供相關資訊，但不得實質審查、限制其調整，若有爭議發生，則回歸公平交易委員會處理。
但醫改會執行長林雅惠說，對於民眾來說，去就醫、付掛號費與部分負擔費用，整個加起來就是「為就醫所負擔的費用」，與官方認為的醫療費用定義不同，如果衛福部認為這東西屬於行政費用、不用那管，應該更好的做法應該是跟公平會合作，保障民眾就醫權益，而非直接廢止相關建議。
林雅惠強調，醫療服務不能類比為一般商業服務，有諸多面向需要考量，不該單純用市場機制看待，沒有做過掛號費盤點、了解掛號費落在什麼地方，公平會也無從查起，還是要擬定新的收費建議範圍，作為相關收費的依據，不能只靠民眾檢舉把關，更不要讓兩邊都有擔憂，或被誤會的可能性。
消基會董事長吳榮達則表示，若認為掛號參考範圍金額過低，可以適度調整，而非全盤廢除，應建立資訊公開透明的機制，讓民眾有所查詢、可以選擇，若地方主管機關備查程序有過當情事，中央主管機關應令其改善調整，而非犧牲民眾權益，後續也應密切觀察是否有違反公平交易法的聯合行為出現。