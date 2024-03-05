「最強小三」朱芯儀曝曾遭性騷擾！學長逼問：沒試過怎知不舒服

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出社會後，剛出道的朱芯儀透露自己第一次接觸拍戲，因為抓不到導演要的感覺，時常被導演罵得狗血淋頭：「拍第一部戲時，有一幕戲我NG了30幾次，因為我抓不到導演要的感覺，導演氣到拿鞋子丟我。」朱芯儀也說，自己那陣子也很常聽到自己被罵「白癡」、「智障啊」，讓她在片場常常感到十分尷尬，常常回家一邊洗澡、一邊搥牆，感到十分不甘心。主持人阿Ken聽完以後安慰朱芯儀道：「現在誰敢說妳演技差？都得過金鐘最佳女配角，誰沒看過讓正宮挫敗的最強小三？」
朱芯儀2008年時拍攝華視八點檔《歡喜來逗陣》出道，2011年憑藉飾演《犀利人妻》中最強小三黎薇恩Vivian一角，強勢奪下該年度電視金鐘獎戲劇節目女配角獎，出道短短4年演技就獲金鐘獎肯定，當時的導演應該也沒想到被他臭罵的朱芯儀，竟能在短短數年內便一舉逆襲成為「小三始祖」。
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