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「最強小三」朱芯儀曝曾遭性騷擾！學長逼問：沒試過怎知不舒服

▲朱芯儀在節目中分享自己不為人知的過去，表示自己曾遭受學長姐的言語性騷擾而不自知，自責過去的自己不懂得反擊。（圖／中天提供）
▲朱芯儀在節目中分享自己不為人知的過去，表示自己曾遭受學長姐的言語性騷擾而不自知，自責過去的自己不懂得反擊。（圖／中天提供）

記者張一笙／綜合報導

中天節目《同學來了》明（6）日將播出主題「藝人不為人知的過去…出道前竟然幹過這一行」，藝人朱芯儀透露，學生時期曾在暑假時到補習班打工，當時是擔任補習班的行銷專員，自曝因為看起來好欺負，所以曾被學長姐言語騷擾，讓當時的她感到不舒服，直到出社會才了解到這是「性騷擾」。

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▲朱芯儀在節目中透露自己曾被學長姐言語「性騷擾」，當下覺得十分噁心。（圖／翻攝自朱芯儀臉書）
▲朱芯儀在節目中透露自己曾被學長姐言語「性騷擾」，當下覺得十分噁心。（圖／翻攝自朱芯儀臉書）
朱芯儀在節目中分享，自己在念書時曾在暑假到補習班打工當行銷專員：「帶我的學長學姐看我好欺負，就問我『有沒有那個過』。」見朱芯儀聽不懂，學長學姐們更肆無忌憚地對她說：「妳沒試過怎麼知道會不會很舒服？」讓年輕時的朱芯儀感到十分噁心，而當時的她不知道什麼叫做「性騷擾」，只能對學長姐們的訕笑報以傻笑回應。

▲朱芯儀透露自己剛出道時，常在片場被導演言語辱罵，讓她感到十分尷尬。（圖／翻攝自朱芯儀臉書）
▲朱芯儀透露自己剛出道時，常在片場被導演言語辱罵，讓她感到十分尷尬。（圖／翻攝自朱芯儀臉書）
出社會後，剛出道的朱芯儀透露自己第一次接觸拍戲，因為抓不到導演要的感覺，時常被導演罵得狗血淋頭：「拍第一部戲時，有一幕戲我NG了30幾次，因為我抓不到導演要的感覺，導演氣到拿鞋子丟我。」朱芯儀也說，自己那陣子也很常聽到自己被罵「白癡」、「智障啊」，讓她在片場常常感到十分尷尬，常常回家一邊洗澡、一邊搥牆，感到十分不甘心。主持人阿Ken聽完以後安慰朱芯儀道：「現在誰敢說妳演技差？都得過金鐘最佳女配角，誰沒看過讓正宮挫敗的最強小三？」

▲朱芯儀在《犀利人妻》中飾演搶他人老公的最強小三，一句台詞「在愛情的世界裡，不被愛的那個才是第三者」讓不少劇迷感到意難平。（圖／《犀利人妻》劇照）
▲朱芯儀在《犀利人妻》中飾演搶他人老公的最強小三，一句台詞「在愛情的世界裡，不被愛的那個才是第三者」讓不少劇迷感到意難平。（圖／《犀利人妻》劇照）
朱芯儀2008年時拍攝華視八點檔《歡喜來逗陣》出道，2011年憑藉飾演《犀利人妻》中最強小三黎薇恩Vivian一角，強勢奪下該年度電視金鐘獎戲劇節目女配角獎，出道短短4年演技就獲金鐘獎肯定，當時的導演應該也沒想到被他臭罵的朱芯儀，竟能在短短數年內便一舉逆襲成為「小三始祖」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 
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