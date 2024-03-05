疫後強勁復甦！新加坡航空營收創新高　載客率高達88%

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新航集團營收成長新幣2.36億元，年增4.9%，達到季度新高的新幣50.82億元，也是集團歷史上首次突破新幣50億元。2024年1月至2024年3月和2024年4月至2024年6月的航空旅行需求保持強勁。
儘管如此，新航集團認為，隨著整個產業運能的持續恢復，旅客收益持續面臨競爭加劇的壓力。地緣政治緊張局勢加劇和經濟不確定性也可能影響商業信心和航空旅行需求。高油價和通膨壓力，以及供應鏈限制也為航空公司帶來了更具挑戰性的全球營運成本環境。
新航集團在2023年3月至9月的半年度財報創下新高的半年度紀錄 - 集團載客率提高了5.8個百分點至88.8%，為有史以來最高的半年度載客率。新航和酷航的載客率分別為88.0%和91.3%。創紀錄的載客率帶來了有史以來最高的半年度營業利潤新幣15.54億元和凈利新幣14.41億元。
新航集團提到，2023年6月創下最高單月載客率 - 由於暑假和夏季旅遊旺季開始帶來強勁的航空旅行需求，新航集團在2023年6月的全球航線均呈現強勁的客運量和載客率。新航集團的單月載客率創下90.6%的新高。新航和酷航在2023年6月的單月載客率分別為89.7%和93.6%。
在2024年1月，新航集團的運能比前一年增長了16.5%；然而，載客量只增長了14.4%，部分歸因於今年農曆新年假期落在2月，使得1月的載運量增長不如運能。集團的載客率為85.3%，較去年同期低1.6個百分點；新航和酷航在1月的載客率分別為84.2%和89.4%。
新航集團旗下兩家航空公司在1月共載運了320萬名旅客，較前一年增長23.1%。截至2024年1月底，新航集團的客運航網涵蓋了35個國家和地區、共121個航點。新航飛航76個航點、酷航67個航點。隨著航網的逐步增班，新航集團預計將在2024年4月1日至2025年3月31日內恢復至疫情前的運能。
新航集團的機隊平均機齡為7年1個月，是航空業最年輕、燃油效率最高的機隊之一。這使得旗下航空公司能夠為旅客提供更高的舒適度和創新產品，同時進一步提高營運效率並持續降低碳排放。
2023年11月，新航和酷航訂定了目標，於2030年永續航空燃料（SAF）的使用將達到燃料總需求的5%。這是我們實現於2050年達到淨零碳排放目標的重要一步。
新航集團認為，地緣政治風險加劇和總體經濟的不確定性持續為航空業帶來挑戰。石油市場供應風險導致的高燃料價格及非燃料成本的通膨壓力是主要擔憂。新航集團透過兩階段的轉型計劃奠定了堅實的基礎。
新航集團表示，將繼續整合旗下航空公司組合的優勢，持續增強新航和酷航飛航網路之間的連結，將合適的機型部署在合適的市場。同時也將繼續投資業界領先的產品和服務，抓住創造營收和成長的機會，並且維持成本控管。