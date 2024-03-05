「橘子岸到頂超馬」賽道有歷史　菁英跑者李俊昌：能跑完很有意義

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台灣48小時超級馬拉松紀錄保持人也稱有挑戰 李俊昌醫師完賽178公里賽道
李俊昌醫師跑齡為11、12年，雖然比較起來不算是特別長，但是長期穩定的基礎訓練，卻為他打下了深厚的基本功，目前已是台灣48小時超級馬拉松紀錄保持人。更因其職業接觸到的生理學及解剖學，讓李醫師在備賽時，對自己對身體變化及調整更加敏銳及有效。
儘管如此，這次「橘子岸到頂超級馬拉松」的賽道仍讓他直呼很有挑戰，「我在開賽後腸胃不適的狀況下一直吐，補給品也不能多吃、吃了就吐，之後開始為自己檢查身體，按照之前的SOP去處理，賽程中段有比較好一點。那時候也是想很多，低血糖有不敢叫救護團隊，就怕被退賽。」
李俊昌是「橘子岸到頂超級馬拉松」的8名完賽的跑者之一，更是唯一完成178公里「加長賽道」的跑者，他表示自己堅持到底一部份也是認為這條賽道很有故事性，「山海圳國家綠道，山是玉山，海是台江內海，圳是嘉南大圳，從開台內海走到台灣護國聖山， 連結台灣400年的歷史，能用雙腳在一天內走完賽道，對我來說是很有意義的一刻。所以我想只要能夠走、能夠爬，就一定要走到玉山界碑。」
不過進行大冒險的前提是要能全身而退， 這次「橘子岸到頂超級馬拉松」從海拔0到3952公尺，總升降達到5千多公尺，溫差超過了20度。沒有一番準備，要完賽是困難的。
「終點不同，看到的賽道也不一樣。」 李俊昌：希望大家可以去挑戰這條賽道
李俊昌表示，自己把握下列要素包含：恆定及平衡／左右平衡／進出平衡／電解質平衡／體溫平衡；比賽期間則運用智慧型手表監測心跳、觀跑姿變化、確認肌肉關節有無僵硬，並持續關注再平衡，評估是體溫、能量、電解質、肌肉等等環節，哪一部分失衡，再用身上攜帶裝備及補站資源做調整，做出改變及調整後，就繼續細心觀察及耐心等待，看是否跨過那座坎。倘若仍跨不過去，再重新檢視環節，重新評估調整。
為了備賽「橘子岸到頂超級馬拉松」的高海拔賽道，李俊昌每個禮拜會跑21公里的山路練習，也因應起跑時間從6點改為半夜12點，他曾嘗試平安夜從家裏跑到彰化、里程約140幾公里，去模擬真實賽道可能遇到的狀況和問題，並嘗試去解決。
「但即使做了如此完整的準備，但中間還是遇到許多困難，但這就是跑超馬會遇到的，只要能克服的話就會很有意義。」李俊昌笑說，在登上玉山界碑的那一刻，只有一個感覺：「大家都可以回去休息！」
身為唯一跑完178公里賽道的跑者，李俊昌表示「終點不同，看到的賽道也不一樣。」自己特別感謝這次橘子關懷基金會以及指導單位農業部林業及自然保育署的努力，讓這麼有意義的賽事可以成行。
「橘子岸到頂超級馬拉松」未來若能順利取得國際賽事認證，將成為台灣具代表性的超馬賽事，李俊昌期待的表示：「未來我也希望邀請國際友人來跑！我們的地理風景和國外比起來不惶多讓，又有文化背景，我們有資格、也有能力作為一個傳奇賽道。我很推薦，希望大家可以去挑戰、嘗試去完成它，不管用什麼方式。」
「橘子岸到頂超馬邀請賽」介紹
「橘子岸到頂超馬邀請賽」就是以山海圳為基礎所設計的路線賽道，在人文環境上，穿越台江、西拉雅、鄒、布農族四大文化生活圈，選手以一步一腳印方式深度體會當地人文風情，跑者在身體最痛苦與意志力最崩潰邊緣，當下所領域體會與感受絕對截然不同，我相信非一般人所能體會，這也是超馬選手獨特價值與過人能力之處。以一般超馬賽超過100公里或12小時以上賽制而言，大都會選擇在一小範圍內進行，可能是400m學校操場，也可能是一圈2公里的公園範圍，目的是讓所有選手、補給團隊、後勤醫療等等，能隨時進行各種補給、短暫休息、身體檢查等任務，也得以全程關注選手隨時掌握選手狀況，而本場賽事路線以連續移動方式進行，對選手、補給團隊、醫療團隊、甚至賽道指引，以及大會所有參與工作人員而言，都是一項嚴苛考驗與一大挑戰。我相信這不僅是目前台灣超馬界一項創舉，為來更是能將台灣、超馬賽、山海圳等三大元素結合推向國際舞台，推升台灣極限挑戰運動國際能見度的一股力量。
指導單位 農業部林業及自然保育署
「橘子岸到頂超級馬拉松」起自臺江內海、延伸至臺灣聖山玉山，很高興看到橘子關懷基金會透過這場比賽，讓「山海圳國家級綠道」這條貫串貫穿歷史、人文、地理、生態，溯源臺灣 400 年冒險文化的路徑，可以用不同的面貌呈現在公眾面前。期待不久的將來，「橘子岸到頂超級馬拉松」順利取得國際賽事認證，成為台灣具代表性的超馬賽事，也鼓勵民眾在這條國家級綠道上成就自己的「岸到頂」， 無論是踩點或是分階段完成、徒步或騎車，這裡都有不同的文化及景致等待大家來探索。