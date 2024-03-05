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宜蘭最強景點不是太平山！「冠軍擠進174萬人」　遊客全改玩這裡

▲位於宜蘭的太平山森林遊樂園2023年在「森林遊樂園」類別獲得第三名，不過在宜蘭縣內景點中，僅排名第6。（圖/旅遊王官網）
▲位於宜蘭的太平山森林遊樂園2023年在「森林遊樂園」類別獲得第三名，不過在宜蘭縣內景點中，僅排名第6。（圖/旅遊王官網）

記者張嘉哲/綜合報導

宜蘭最強景點公開了！說到台灣有名的森林遊樂園，除了嘉義的阿里山、南投的溪頭自然教育園區之外，當然還有宜蘭的「太平山」！不僅有獨特的蹦蹦車可以搭，冬天寒流來也可能會有「追雪潮」，是不少人去宜蘭旅遊的首選之地。不過，根據觀光署最新統計，宜蘭縣現在最強景點是「外澳濱海遊憩區」，2023全年度有174萬人造訪此地，而太平山森林遊樂園則僅排名第六，令人感到意外。

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根據觀光數日前公布2023年一整年度觀光人潮統計，宜蘭縣現在最強的景點是「外澳濱海遊憩區」，2023全年度累積174萬餘人造訪此地；第二名則是「國立傳統藝術中心」，2023累積人次也有95萬餘人；接續第三名至第五名為「清水地熱公園（89萬人次）」、「冬山河親水公園（59萬人次）」、「蘭陽博物園區（55萬人次）」。

值得一提的是，在「森林遊樂園」景點類別當中，宜蘭「太平山森林遊樂園」已經是全台排名第三的景點，表現相當不錯，不過在宜蘭縣內的景點比拼，「太平山森林遊樂園」以全年度造訪人次49萬餘人，被擠出前五名的位置，排名第六，有點感到意外，不過這也顯現宜蘭的景點特色眾多，有許多好有趣的地方深受遊客喜愛。

▲宜蘭外澳濱海遊憩區2023年成為宜蘭最強景點，一年有174萬人造訪此地。（圖/Google評論）
▲宜蘭外澳濱海遊憩區2023年成為宜蘭最強景點，一年有174萬人造訪此地，其亮麗黃色建築服務區是名建築師姚仁喜設計，已經有16年歷史。（圖/東北角及宜蘭海岸國家風景區）
年輕人最愛衝浪勝地！「外澳濱海遊憩區」喝咖啡、玩水一次滿足

宜蘭的「外澳濱海遊憩區」其實就是位於烏石港北面，擁有平坦和潔淨的沙灘以及浪花，是衝浪好手喜愛的海域之一，在這裡除了可以玩水、衝浪之外，還有飛行傘的活動，是水上極限運動的好場所，非常深受年輕人週末休閒旅遊的好地方，或是兩天一夜宜蘭輕旅行。

除了玩水之外，旅客可以沿著烏石港北側堤防步道，直接觀賞龜山島的美景，民國97年8月正式啟用的外澳服務區喝咖啡賞景，是由名建築師姚仁喜設計的鮮黃色建築，形狀特殊也成為打卡景點，讓你玩水玩累了還能坐下喝杯咖啡閒聊，欣賞沙灘美景，近幾年成為遊客造訪宜蘭的首選景點。

▲外澳服務區有一大片純淨的沙灘可以戲水，許多衝浪好手都會到此朝聖，不僅可以戲水、玩飛行傘，還能悠閒喝咖啡賞美景。（圖/東北角及宜蘭海岸國家風景區）
▲宜蘭「外澳濱海遊憩區」有一大片平坦潔淨的沙灘可以戲水，許多衝浪好手都會到此朝聖，不僅可以戲水、玩飛行傘，還能悠閒喝咖啡賞美景。（圖/東北角及宜蘭海岸國家風景區）
宜蘭隱藏景點眾多！第二名「清水地熱」最佳搭配行程公開

而說到宜蘭的景點，還有一種隱藏系列，並未入列觀光署統計，但在社群聲量相當高的「農場系列」，除了最有名的「張美阿嬤農場」之外，還有「鹿爺爺農場」最近也是備受好評！如果是要去宜蘭「清水地熱」玩的話，可以選擇山腳下的「鹿爺爺農場」進行一整個下午的行程。

《NOWnews》記者今年1月份前往宜蘭旅遊時，就是走「清水地熱」接「鹿爺爺農場」的行程，清水地熱體驗溫泉煮食相當有趣，雞蛋半熟蛋黃不乾、水果玉米香甜美味，還可以泡腳暖身體，到宜蘭非常值得安排體驗，停留大約2小時後；山腳下車程15分鐘的「鹿爺爺農場」園區乾淨衛生，除了有羚羊、梅花鹿超近距離餵食，人氣超夯的水豚君也能近距離接觸，遊客紛紛都被融化！只能說還沒去過宜蘭這些景點的民眾，下回到宜蘭時不妨可以來個兩天一夜，把這些熱門景點都玩起來！

▲民眾如果要去鹿爺爺的話，可以先到清水地熱煮蛋、玉米等等，接著到山腳下鹿爺爺餵食小動物，下午套裝行程推薦給要去宜蘭玩的遊客！（圖/記者張嘉哲攝）
▲民眾如果要去鹿爺爺農場的話，可以先到山上「清水地熱」煮蛋、玉米等等，接著到山腳下鹿爺爺餵食小動物，下午套裝行程推薦給要去宜蘭玩的遊客！（圖/記者張嘉哲攝）

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