宜蘭最強景點不是太平山！「冠軍擠進174萬人」　遊客全改玩這裡

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值得一提的是，在「森林遊樂園」景點類別當中，宜蘭「太平山森林遊樂園」已經是全台排名第三的景點，表現相當不錯，不過在宜蘭縣內的景點比拼，「太平山森林遊樂園」以全年度造訪人次49萬餘人，被擠出前五名的位置，排名第六，有點感到意外，不過這也顯現宜蘭的景點特色眾多，有許多好有趣的地方深受遊客喜愛。
年輕人最愛衝浪勝地！「外澳濱海遊憩區」喝咖啡、玩水一次滿足
宜蘭的「外澳濱海遊憩區」其實就是位於烏石港北面，擁有平坦和潔淨的沙灘以及浪花，是衝浪好手喜愛的海域之一，在這裡除了可以玩水、衝浪之外，還有飛行傘的活動，是水上極限運動的好場所，非常深受年輕人週末休閒旅遊的好地方，或是兩天一夜宜蘭輕旅行。
除了玩水之外，旅客可以沿著烏石港北側堤防步道，直接觀賞龜山島的美景，民國97年8月正式啟用的外澳服務區喝咖啡賞景，是由名建築師姚仁喜設計的鮮黃色建築，形狀特殊也成為打卡景點，讓你玩水玩累了還能坐下喝杯咖啡閒聊，欣賞沙灘美景，近幾年成為遊客造訪宜蘭的首選景點。
宜蘭隱藏景點眾多！第二名「清水地熱」最佳搭配行程公開
而說到宜蘭的景點，還有一種隱藏系列，並未入列觀光署統計，但在社群聲量相當高的「農場系列」，除了最有名的「張美阿嬤農場」之外，還有「鹿爺爺農場」最近也是備受好評！如果是要去宜蘭「清水地熱」玩的話，可以選擇山腳下的「鹿爺爺農場」進行一整個下午的行程。
《NOWnews》記者今年1月份前往宜蘭旅遊時，就是走「清水地熱」接「鹿爺爺農場」的行程，清水地熱體驗溫泉煮食相當有趣，雞蛋半熟蛋黃不乾、水果玉米香甜美味，還可以泡腳暖身體，到宜蘭非常值得安排體驗，停留大約2小時後；山腳下車程15分鐘的「鹿爺爺農場」園區乾淨衛生，除了有羚羊、梅花鹿超近距離餵食，人氣超夯的水豚君也能近距離接觸，遊客紛紛都被融化！只能說還沒去過宜蘭這些景點的民眾，下回到宜蘭時不妨可以來個兩天一夜，把這些熱門景點都玩起來！