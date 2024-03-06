日本二線城市夯！航空公司布局航點　旅遊業認「要玩要早」

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隨著赴日人數高漲，航空公司也積極布局航點，長榮航空今（6）日復航愛媛松山後，在日本計有東京成田、羽田、大阪、福岡、札幌、 仙台、小松、沖繩以及松山共9個航點，每週達126班。
看準旅客及商務客需求，華航桃園-熊本目前每週飛航4個班次，自2月27日起增加為每週5個班次。另桃園-福岡目前每週16班，除了早、晚兩班次外，還會搭配兩班午間班次，3月31起桃園-福岡將每週新增至19班，旅客可以透過福岡、熊本互相搭配雙點進出，廣島從4月30日起，增至每週5班。此外，5月7日起，華航也將新增鹿兒島航班。
虎航則剛增開秋田航線，在日本累計18個航點，包含高知、秋田、旭川、福岡、函館、花卷、羽田、佐賀、茨城百里、關西、小松、名古屋、成田、沖繩那霸、岡山、仙台、新千歲、新瀉，成為目前飛日本最多航點的國籍航空。
星宇航空日前也宣布，第三個台中出發航點-高松，正式插旗四國，完成星宇航空航向日本四大島嶼的最後一塊拼圖，高松航線和旅行業者以包機形式合作，每週三班次往返，於3月31日與澳門航線同日開航，此航線為目前唯一從台中直飛日本國際航班，星宇航空也將儘快爭取由台灣飛往高松的定期航線。
旅行社行銷公關主任林玉瓏觀察，疫後去日本旅遊的人非常多，一線城市人擠人，入境速度也比較慢，二線城市則有人氣上漲的趨勢，不論是商務或是旅遊需求的人數都有明顯增加。
林玉瓏提到，跟一線城市相比，二線城市不論是交通、住宿或是餐食成本都較低一些，不過現在二線城市人氣一直往上升，旅費未必會往下降，因此建議旅客可以把握機會提早前往。