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日本二線城市夯！航空公司布局航點　旅遊業認「要玩要早」

▲國人瘋日本旅遊，除了一線城市的繁華，也有越來越多遊客追求二線城市的秀麗。圖為日本松山機場。（圖／維基百科）
▲國人瘋日本旅遊，除了一線城市的繁華，也有越來越多遊客追求二線城市的秀麗。圖為日本松山機場。（圖／維基百科）

記者許若茵／台北報導

國人瘋日本旅遊，除了一線城市的繁華，也有越來越多遊客追求二線城市的秀麗，航空公司加緊腳步布局航點，旅遊業也建議，雖然二線城市旅遊成本較低，但人氣持續上漲，旅費下降可能性較低。

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根據觀光署統計，112年1至12月國人出國目的地中，排名第一的是日本，高達422萬5804人次，遠超於第二名中國176萬1134人次以及第三名韓國95萬4693人次。

隨著赴日人數高漲，航空公司也積極布局航點，長榮航空今（6）日復航愛媛松山後，在日本計有東京成田、羽田、大阪、福岡、札幌、 仙台、小松、沖繩以及松山共9個航點，每週達126班。

▲長榮航空6日復航愛媛松山後，在日本計有東京成田、羽田、大阪、福岡、札幌、 仙台、小松、沖繩以及松山共9個航點，每週達126班。（圖／NOWnews製）
▲長榮航空6日復航愛媛松山後，在日本計有東京成田、羽田、大阪、福岡、札幌、 仙台、小松、沖繩以及松山共9個航點，每週達126班。（圖／NOWnews製）
看準旅客及商務客需求，華航桃園-熊本目前每週飛航4個班次，自2月27日起增加為每週5個班次。另桃園-福岡目前每週16班，除了早、晚兩班次外，還會搭配兩班午間班次，3月31起桃園-福岡將每週新增至19班，旅客可以透過福岡、熊本互相搭配雙點進出，廣島從4月30日起，增至每週5班。此外，5月7日起，華航也將新增鹿兒島航班。

虎航則剛增開秋田航線，在日本累計18個航點，包含高知、秋田、旭川、福岡、函館、花卷、羽田、佐賀、茨城百里、關西、小松、名古屋、成田、沖繩那霸、岡山、仙台、新千歲、新瀉，成為目前飛日本最多航點的國籍航空。

星宇航空日前也宣布，第三個台中出發航點-高松，正式插旗四國，完成星宇航空航向日本四大島嶼的最後一塊拼圖，高松航線和旅行業者以包機形式合作，每週三班次往返，於3月31日與澳門航線同日開航，此航線為目前唯一從台中直飛日本國際航班，星宇航空也將儘快爭取由台灣飛往高松的定期航線。

旅行社行銷公關主任林玉瓏觀察，疫後去日本旅遊的人非常多，一線城市人擠人，入境速度也比較慢，二線城市則有人氣上漲的趨勢，不論是商務或是旅遊需求的人數都有明顯增加。

林玉瓏提到，跟一線城市相比，二線城市不論是交通、住宿或是餐食成本都較低一些，不過現在二線城市人氣一直往上升，旅費未必會往下降，因此建議旅客可以把握機會提早前往。

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