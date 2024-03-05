中國政委籲將學制縮至9年「19歲就能大學畢業」　生娃事業不衝突

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洪明基指出，用人單位和企業可以聯合辦大學，依照社會需求重新寫教材，教學內容要跟著時代常換常新。 讓孩子一進入大學就知道未來的就業方向，理論學習和工作實踐各佔一半學時。
在學齡前教育方面，洪明基提出「嵌入式幼兒園」的概念。他認為，由政府和企業合作，在工作園區設置幼兒園，只要員工在附近企業上班，孩子都能入園，且不限戶籍，不看房產。家長上班把孩子帶過來，下班再把孩子帶回家，這種模式可以讓更多員工「帶娃上班兩不誤」，方便又安全，一舉兩得。
洪明基舉例，杭州市濱江區產業園區政府與企業合作，自2020年起在企業、園區內部設立嵌入式幼兒園，幼兒園參考員工作息時間，比普通幼兒園晚一個小時入園，還會提供晚餐和晚托。
在就業問題上，洪明基表示，目前中國就業市場的供需矛盾，技術工人的缺口是2000多萬人，但每年畢業的1000多萬大學生中，部分人找不到工作。「如果中國沒有高素質的技術工人，靠什麼來支撐我們世界第一製造大國的地位？這關乎民族復興、國家前途。」
洪明基認為，導致學生擠向普通高中不敢去技校的原因，包括技校「低人一等」的社會刻板印象、職業教育體系不夠完善、技校畢業生就業前景不明朗、技工收入較低等。為此，他呼籲提高產業工人和勞工階級的待遇。 「只有這樣才能徹底改變中國職業教育的現狀，職業教育的春天才會真的到來。」