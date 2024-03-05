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台股再創新高！外資今年前2月淨匯入近2700億　金管會點出關鍵

▲台股再創新高，台積電飆新天價，外資今年前2個月更淨匯入了近2700億元，金管會點出背後原因。（圖／NOWnews資料照）
▲台股再創新高，台積電飆新天價，外資今年前2個月更淨匯入了近2700億元，金管會點出背後原因。（圖／NOWnews資料照）

記者顏真真／台北報導

台股今（5）日終場上漲81.61點，收在19386.92點再創新高，台積電亦創下730元的新天價，外資今（2024）年累計前2個月更淨匯入了近2700億元。金管會官員分析，主要受惠人工智慧的熱潮，加上台股在基本面與亞股中表現相對優異，吸引外資持續匯入，台股整體基本面尚稱穩健。

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根據金管會統計，今年2月外陸資買超上市櫃股票新台幣1039.08億元，今年截至2月底，累計買超1098.51億元；今年2月單月份淨匯入50.80億美元，約新台幣逾1601億元，累計今年截至2月底，累計淨匯入85.51億美元，約新台幣逾2699億元。

金管會證期局官員表示，台股整體基本面尚稱穩健，經統計我國上市櫃公司今年截至1月底累計營收約3.3兆元，累計營收金額較去年同期成長8.48%，為歷年同期次高；截至今年1月底本益比約21.17倍，現金殖利率達3.37%，加計股票股利為3.46%。

若與國際主要股市比較，台股表現也優於亞洲多數市場，今年截至2月底止，台股漲幅5.78%，相較日本漲幅17.04%、上海漲幅1.35%、韓國跌幅0.49%、深圳跌幅2.04%、新加坡跌幅3.04%、香港跌幅3.14%、美國道瓊漲幅3.47%，台股表現僅次於日本。

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