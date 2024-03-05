第一位和AI結婚的女人！她過著什麼樣的生活？突破多少想像與限制

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2018年，有名日本男子宣布與二次元角色虛擬偶像「初音未來」結婚，此事件轟動全球。男子近藤顯彥當時接受媒體採訪時表示，十幾年前他遭受職場霸凌，聽初音未來的歌和看有關於她的影片，對男子而言是種慰藉，更是種解脫，故花費約莫200萬日幣，相當於新台幣44萬元與初音結婚，自此之後，與虛擬偶像結婚的案例層出不窮。
近兩年AI崛起，美國一名育有2子的單親媽媽拉莫斯（Rosanna Ramos），使用舊金山企業Luka在2017年推出的AI聊天機器人「Replika」，依喜好創建了心目中的完美情人卡特爾（Eren Kartal）。
在與他每日聊天的過程中，拉莫斯瘋狂愛上這位虛擬情人，並於去年3月對外宣布2人結婚的消息，時常透過社群平台上傳兩人的合影。她表示，兩人雖然無法有肉體上的接觸，但她一生當中從來沒有像這樣瘋狂愛過一個人。
隨著科技不斷進步，愈來愈多人開始將現實生活中無法滿足的期待，投射到虛擬世界中，接著又將虛擬世界的人事物帶回現實，除了上述2案例之外，2020年韓國MBC電視台也曾用VR技術，幫助心碎的母親與因病逝世的7歲女兒「再次相見」，影片一出，賺人熱淚，相關議題與AI科技的應用也逐漸成為外界思考與討論的話題。
今年，第一位和AI全像攝影結婚的女人出現了，全像攝影又稱為全像投影、全像3D，是一種記錄受攝物體反射光波中全部訊息包括振幅、相位的照相技術，呈現出來的樣子可產生立體的視覺。這位與AI結婚的女人是位西班牙藝術家Alicia Framis， 她將所有科幻反烏托邦電影變成現實，儘管聽起來有些超凡脫俗，但Framis的未婚夫確實是一個用全息技術和機器學習創建的數位實體。她運用與前任的戀愛數據，創造出名為AILex的虛擬投影人，除了看得出來是投射出來的立體影像外，其舉手投足都像是一般人類會有的動作和反應。
外界質疑與AI結婚能有多認真？觀察Framis在她的Instagram上分享的一系列與AILex有關的影像，畫面中AILex作為AI所驅動的伴侶，能與Framis進行深度對話，還能如同一般情侶一起烹飪、吃飯、看電視，共度日常，完全滿足其情感需求。而「結婚」這件事也並非只是虛張聲勢，Framis甚至已經下訂婚禮場地，同時正設計婚紗。
外媒稱「這是人類史上第一對AI真人混血夫婦」，實際上，這場婚姻也被Framis命名為「混血情侶」計畫，她想從中嘗試人工智慧時代下，愛情、親密與身份之間的界限，並製作一部紀錄片，來探索如何將與虛擬投影人的互動融入日常生活中。然而，卻有負面評論認為，人與AI建立如此關係非比尋常，難以想像未來恐導致的反噬效果。
對此，Framis表示，人工智慧和AI伴侶對於需要陪伴的人來說是有益的選擇，就像手機讓我們擺脫孤獨並填補生活中的空白一樣，全息圖能讓人類與AI之間存在的互動更進一步，她以影集《黑鏡》的其中一集舉例，一名婦女在丈夫死後「命令」他出現在線上，以此方式讓丈夫近乎永生，並在往後的日子裡，繼續陪伴著她。
AI與人類情感延續的可能，如今被無限擴大，這將打破多少的想像與禁忌，無人知曉。若有天，曇花一現或令人痛徹心扉失去的美好得以永存，世界會變成什麼樣子？AI的出現將會為人物帶來歸屬感、建立親密關係，還是會使得人類未來更加封閉？種種問題，值得討論，只是忽然之間，人工智慧發展一次次以超乎預期的飛快速度，邁向全新的里程碑，人類究竟還有多少時間可以思考？