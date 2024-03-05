香港旭暉集團涉「吸金百億」！上百人報案被騙28億 檢調18路搜索
香港旭暉集團旗下的兆富公司，曾在台違法銷售澳豐AA基金，檢調再接獲舉報，旭暉集團旗下致富國際投資顧問、太碁資產管理顧問2家公司，涉嫌從2022年起以「Topworth增值型理財帳戶」、「PT增值型理財帳戶」等未經核境外理財商品招攬投資，佯稱年度報酬率達12%，受害人數近百人，僅報案者損失就多達28億元，總吸金金額估計上百億。台北地檢署今（5）日指揮調查局台北市調查處，搜索18個處所，訊問致富黃姓總經理、太碁林姓及甘姓執行副總，以及公司幹部等14人，全案朝違反《銀行法》、加重詐欺等罪偵辦。
記者孫唯容／綜合報導
據了解，香港旭暉金融集團旗下有3間公司，分別為兆富、致富、太碁，其中兆富曾被檢舉在台違法銷售澳豐AA基金，董事長曾奎銘違反《投信投顧法》，先前遭一審判刑2年3月，豈料台北地檢署近期再接獲檢舉，致富、太碁兩間子公司也出事，涉嫌從2013年到2022年間，未經許可在台銷售Topworth、PT等增值型理財帳戶，並宣稱年度報酬率達7至12％，保證期滿取回本金，宣疑似非法吸金金額總計超過百億。
根據檢調粗估，目前已有近百人報案，僅報案者損失金額就超過8000萬餘美金，約合台幣超過28億餘元。台北地檢署今天指揮調查局台北市調查處兵分18路搜索，致富黃姓總經理、太碁林姓執行副總及幹部甘姓女子等14人到案說明。全案朝違反銀行法非法吸金、違反證券投資信託及顧問法非法銷售境外基金、刑法加重詐欺等罪，擴大偵辦。