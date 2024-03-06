泰國前總理盈拉又一瀆職罪不成立　返國與否受關注

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泰國最高法院9名法官昨天以9比0票數，宣告對盈拉和其他5人的瀆職罪名不成立，同時撤銷此案對盈拉的逮捕令。法官認為沒有證據顯示盈拉政府有意圖利當時成功招標的2家媒體，也沒有證據顯示盈拉和相關官員介入招標過程。
這並非泰國法院近期內第一次宣告盈拉的罪名不成立，去年12月26日泰國最高法院判定盈拉在2011年的一起人事調動上沒有瀆職，並撤銷此案對盈拉的逮捕令。
盈拉所屬的為泰黨（Pheu Thai）在去年5月的國會大選後獲得組閣權，盈拉的哥哥、同樣流亡海外的前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）已在去年8月返國，因為貪污案遭法院判處8年有期徒刑，戴克辛隨後申請王室特赦，刑期獲准從8年減為1年，戴克辛保外就醫半年後，已在今年2月下旬獲得假釋返家。
盈拉目前仍因稻米補貼案被法院判處5年有期徒刑，曼谷郵報（Bangkok Post）引述政治學者塔納彭（Thanaporn Sriyakul）的分析指出，盈拉將可以循著戴克辛的模式返回泰國，但盈拉必須要先展現出願意返國服刑的意願。
塔納彭認為，盈拉返國後就看司法部和矯正署要如何決定，現在應該是盈拉返國最好的時機，因為政府很穩定，他判斷盈拉應該會在今年返國。（編輯：周永捷）1130305