通緝犯泰國槍殺命案！周昱帆回台原30萬交保 檢方抗告改羈押禁見
台灣44歲通緝犯綽號「少爺」的石茂強，25日被棄屍在泰國曼谷蘇凡納布機場（Suvarnabhumi Airport）附近一間廢棄餐廳，頭部遭到歹徒近距離開3槍，泰國警方追查涉案的4名台籍男子、1名泰籍女子，其中24歲的周昱帆潛逃回台，台北地方法院日前裁定30萬元交保候傳。台北地檢署5日提起抗告，高等法院裁定撤銷原處分，發回北院重開羈押庭，晚間8時召開羈押庭，庭訊約2小時後，法官裁定收押禁見。
記者孫唯容／綜合報導
命案當天，周昱帆與王綋騰從台灣飛抵泰國，在地的台人石茂強與胡豐源、林光遠等人前往住處接風，周昱帆遞上K菸給石茂強，2人準備抽菸放鬆的時候，現場突然發生爭執，周昱帆親眼看到石茂強中槍倒地，後續周昱帆還幫忙擦拭清理現場血跡，接著跟王綋騰等人一起搭車去棄屍，後續一行人到了柬國首都金邊後，周自認與命案無關藉口返台，26日搭機返回桃園國際機場時，被警方帶回依法辦理。
據了解，石茂強因槍砲、強盜、交通過失傷害，去年2月遭桃園地檢署通緝，後來逃亡海外，泰國警方在本月25日調查命案時，看到屍體身穿黑色襯衫，手臂刺有繁體「羅」字，一度以為他姓羅，抽絲剝繭後發現他是台灣通緝犯石茂強，懷疑命案背後原因恐與毒品有關。