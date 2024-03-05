外國網美在印度遭性侵引爆全國怒火　警方宣布7位嫌犯皆已落網

我是廣告 請繼續往下閱讀
案情曝光後引起印度民眾怒火，警方成立特別調查小組，第一時間已逮捕3名涉案嫌犯，而根據《CNN》報導，當地警察局副局長杜德（Anjaneyulu Dodde）5日證實，另外4位在逃嫌犯也已遭到拘留。
由於印度法律規定，印度媒體報導此案時均未揭露南達的姓名，印度警方後來也聯繫南達，要求她將社群網路上的貼文刪除。
賈坎德邦部長塔庫爾（Kumar Thakur）表示，嚴厲譴責犯罪者，並強調犯人絕對無法逃脫法網。多年來，印度一直在設法降低針對婦女的性暴力犯罪問題，不過，不時發生的涉及外國遊客的強暴案，持續引起了國際社會對印度性暴力問題的高度關注。
根據印度政府資料，2022年官方統計共有3萬1516起強暴案，平均每天發生86起。而且專家警告，在印度這樣父權體制根深蒂固的國家，被強暴的受害者往往不會報案，官方統計的數字很可能僅是冰山一角。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110