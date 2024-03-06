MLB／上澤直之春訓二度登板回穩！投2局失1分 對決吉田正尚勝出
日職日本火腿王牌上澤直之在休賽季，與大聯盟坦帕灣光芒（MLB）簽下一份附帶大聯盟春訓的小聯盟合約。今（6）日迎來春訓熱身賽第二度登板，對陣波士頓紅襪主投2局失1分，其中更在比賽中上演「日本內戰」對決前日職太平洋聯盟打者吉田正尚。
記者張志宇/綜合報導
本戰上澤直之先發主投，首局僅被「故事哥」Trevor Story敲出安打，第2局續投，首棒打者就對決日籍強打吉田正尚，讓他擊出二壘滾地出局，但此局上澤直之控球不穩，單局投出3保送與被敲1安失掉1分，合計主投2局失1分。
上澤直之本場表現可說是一掃前一場被打爆的陰霾，日前上澤直之春訓初登板，先發登板2局就遭到震撼教育狂失7分，在此戰繳出好投後，上澤直之在賽後防禦率降為18.00，但仍還是在不及格範圍，若要追求本季大聯盟開季，控球不穩勢必是上澤直之需要解決的問題。
值得一提，上澤直之在日本職棒2023賽季，為日本火腿鬥士出賽24場，吃下170局繳出9勝9敗、124K、防禦率為2.96（生涯第2低僅次於2021球季），在日職算是一位「中規中矩」的二號投手，日職9年生涯則是出賽173場拿下70勝62敗、防禦率3.19、三振913次的成績。
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