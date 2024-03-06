赴陸旅遊團停招！交通部、陸委會：陸方釋善意　不排除提前調整

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交通部次長林國顯表示，陸方前稱鑒於當前兩岸關係，自108年8月1日起暫停來台自由行，疫後陸方分批恢復138個國家及港澳出境團體旅遊（均不含台灣），迄今尚未開放來台團體旅遊及自由行；疫後我方111年10月13日起開放組團赴國外及接待國外旅行團（不含大陸及港澳地區），111年11月7日開放港澳入出境團體。
林國顯指出，有關「恢復兩岸團體旅遊的規劃」，我方旅行業組團赴陸應依對等原則，適度調控赴陸人次，自宣布之日起，以1個月為準備期，並視陸方回應，再確定實施日期，原規劃113年3月恢復國人赴陸團體旅遊，之所以會暫停實施，是因為我方已釋出善意，但陸方持續不開放來台旅遊，又片面宣布改變M503等航路運行方式等不善意舉動，已損害我國家利益；經跨部會協商，考量情勢變更，因而政策調整，本部觀光署依權責請旅行業113年2月7日起暫停招攬赴陸旅行團。
林國顯說，考量旅遊市場實務操作，設有3個月的緩衝期，對已成團於113年3月至5月出發者可出團，6月後出發團體可併至3月至5月，或改往其他國家旅遊或退費，同步保障旅行業與民眾權益。
至於何時能開放組團赴陸旅遊？林國顯表示，恢復兩岸團體旅遊仍待陸方釋出善意，若陸方願釋出善意，兩岸氣氛朝向良性發展，不排除提早進行適當調整。
陸委會主委邱太三提到，有關兩岸旅遊團，陸委會會同交通部於去年8月24日對外公布，依「對等原則」處理恢復兩岸團體旅遊事項，之所以作出這樣規劃，是考量（疫前108年）兩岸觀光消費已出現逆差66億元，估計陸客來台計消費739億元，國人赴陸消費達805億元，現階段在陸方未同意開放陸方團客來台前，若我方單方面開放台灣團客前往，必然造成龐大逆差，並嚴重影響國內觀光旅遊產業的發展。
邱太三說，除了中國大陸迄未就陸客旅行團來台進行安排，日前又片面宣布改變M503等航路運行方式等，考量整體情勢不利我國家利益，以及陸方「反間諜法」造成國人赴陸人身安全風險增加，卻無有效機制可予處理等因素，交通部便於今年2月7日對外宣布，原規劃自3月1日起恢復我旅行業組團赴陸旅遊的作業暫難執行。
邱太三表示，關於兩岸團體旅遊之後續推動，若對岸願釋出善意，兩岸氣氛朝向良性發展，我方不排除提早進行適當調整。