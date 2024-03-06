外國網紅夫妻在印度遭性侵！立委憂移工犯罪率　許銘春揭現況

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近期台灣與印度簽署MOU，而勞動部也規劃持續與印度方討論、並從小規模試辦開始執行，但立法院衛環委員會今日舉行會議，針對開放印度移工進行討論，會中多位立委提及印度本國近期的犯罪事件表達擔憂，其中國民黨立委蘇清泉提及外國網紅在印度當地遭性侵一事，詢問勞動部對其犯罪率相關評估。
許銘春表示，依據目前已經引進印度移工的國家統計，印度移工的犯罪率偏低，且根據現在台灣的4國移工犯罪率調查發現，4國移工的犯罪率，只有台灣本國民眾的一半。
國民黨立委涂權吉則引用多比對於印度國內的犯罪調查，並提到許多印度婦女遭受性侵後，在警局被迫撤銷告訴、據估計有高達6%印度女性遭受性暴力對待，認為大眾對於印度移工引入伴隨的犯罪率擔憂，並非勞動部所稱的歧視心理、認知作戰。
對此許銘春則強調，涂所引用的資料都是印度「國內」犯罪資訊，就印度在海外的1800萬移工來看，素質、工作能力都備受肯定，且其犯罪率也比所進入的國家低，而台灣開放移工至今35年，都有要求來台灣工作，不能有犯罪紀錄、要有良民證，必須沒有治安疑慮才能來台。
林月琴說，要屏除民眾對於外籍移工的歧視，犯罪是其中一大重點，據內政部警政署資料統計，2022年間每萬名台灣人的犯罪率為114.12件，遠高於印尼、越南、泰國、菲律賓四國國民在台的犯罪率，即每萬人59.46件，但勞動部並未清楚相關資訊、解除民眾疑慮。
此外，林月琴提到，從1992年就業法引入外籍移工起，國人對於外來族群容易存在「性化」解釋，比如女性就會聯想到「身體的性」，男性則是暴力、性交易、偷竊等，這次引進印度勞工，也加深相關疑慮，勞動部有義務加以釋疑。