獨／拒少數總統！翁曉玲修法：總統改兩輪投票　當選至少7百萬票

外國網紅夫妻在印度遭性侵！立委憂移工犯罪率　許銘春揭現況

▲重機網美印度旅遊「慘遭7男性侵」，引起當地全民公憤，多位立委也擔憂印度移工來台後，恐影響犯罪率。（圖／翻攝自IG）
▲重機網美印度旅遊「慘遭7男性侵」，引起當地全民公憤，多位立委也擔憂印度移工來台後，恐影響犯罪率。（圖／翻攝自IG）

記者林志怡／台北報導

立法院衛環委員會今（6）日上午、就開放印度移工對台灣勞工就業市場的衝擊等內容，邀集相關單位進行專報並備質詢，國民黨立委蘇清泉質詢時提及近期的外國網紅在印度遭性侵案，民進黨立委林月琴也詢問勞動部移工犯罪相關風險。勞動部長許銘春則表示，就目前已有引進印度移工的國家統計，其移工犯罪率偏低。

我是廣告 請繼續往下閱讀
擁有西班牙與巴西雙重國籍的女子南達（Nanda），日前和老公從孟加拉騎車到印度，夫妻倆1日晚間因找不到旅館住宿，就地搭帳篷過夜時，竟遭7名男子闖入攻擊，當地員警深夜在路邊發現南達和丈夫，察覺到現場異樣，帶2人前往醫院治療，相關事件也引起印度民眾群情激憤。

近期台灣與印度簽署MOU，而勞動部也規劃持續與印度方討論、並從小規模試辦開始執行，但立法院衛環委員會今日舉行會議，針對開放印度移工進行討論，會中多位立委提及印度本國近期的犯罪事件表達擔憂，其中國民黨立委蘇清泉提及外國網紅在印度當地遭性侵一事，詢問勞動部對其犯罪率相關評估。

許銘春表示，依據目前已經引進印度移工的國家統計，印度移工的犯罪率偏低，且根據現在台灣的4國移工犯罪率調查發現，4國移工的犯罪率，只有台灣本國民眾的一半。

國民黨立委涂權吉則引用多比對於印度國內的犯罪調查，並提到許多印度婦女遭受性侵後，在警局被迫撤銷告訴、據估計有高達6%印度女性遭受性暴力對待，認為大眾對於印度移工引入伴隨的犯罪率擔憂，並非勞動部所稱的歧視心理、認知作戰。

對此許銘春則強調，涂所引用的資料都是印度「國內」犯罪資訊，就印度在海外的1800萬移工來看，素質、工作能力都備受肯定，且其犯罪率也比所進入的國家低，而台灣開放移工至今35年，都有要求來台灣工作，不能有犯罪紀錄、要有良民證，必須沒有治安疑慮才能來台。

林月琴說，要屏除民眾對於外籍移工的歧視，犯罪是其中一大重點，據內政部警政署資料統計，2022年間每萬名台灣人的犯罪率為114.12件，遠高於印尼、越南、泰國、菲律賓四國國民在台的犯罪率，即每萬人59.46件，但勞動部並未清楚相關資訊、解除民眾疑慮。

此外，林月琴提到，從1992年就業法引入外籍移工起，國人對於外來族群容易存在「性化」解釋，比如女性就會聯想到「身體的性」，男性則是暴力、性交易、偷竊等，這次引進印度勞工，也加深相關疑慮，勞動部有義務加以釋疑。

衝擊我國就業市場？印度移工將來台　立法院質詢勞動部

印度移工將來台？許銘春：從小規模試辦開始　規劃進度曝

外國網美在印度遭性侵引爆全國怒火　警方宣布7位嫌犯皆已落網

許銘春稱引進印度移工因「膚色相近」遭批歧視　外交部道歉了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞