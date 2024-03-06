「她是打過洪秀柱巴掌的人」 陳學聖：管碧玲渾身政治！官位穩了
中國籍快艇在金廈水域翻覆，釀成2中國漁民死亡，我海巡署遭質疑執法過當，海委會主委管碧玲日前到立法院備詢，堅持海巡執法立場，也拒絕藍委要求道歉，與藍委唇槍舌戰。前立委陳學聖提醒，管碧玲是打過國民黨前主席洪秀柱巴掌的人，新科藍委要打管媽，真要好好作足功課，不然碰到渾身政治味的管媽，是佔不到太多便宜的。
記者何哲欣／台北報導
陳學聖在臉書說，他當立委時與管碧玲長期同在教育文化委員會，雖管碧玲也投注文化心力不少，但真正在作的，還是她先生許陽明，不管是北投溫泉、台南熱蘭遮城到離島燈塔，都可看到許陽明的身影。反而管比較政治上身，不僅口角凌厲，武行也不輸人。
陳學聖說，當管碧玲這回頻頻哀怨在野黨認知作戰，妖魔化她時，她根本已在展開吸星大法，將所有在野箭矛都指向她，降低其他閣員的被攻擊火力，同時更悄悄為準總統賴清德藉金門海巡撞船事件，開啟真正的認知作戰，舖陳新的兩岸互動，這麽有功的人，怎可能不續任？
陳學聖說，雖然從外界看來，管碧玲「管媽」處理金門海巡撞船事件，飽受抨擊，但畢竟薑是老的辣，管媽這官位一定坐穩了！「管媽，520，妳可以放心了！」
管碧玲與洪秀柱也是長期都在教育文化委員會，2008年，民進黨在教育委員會杯葛，拿標語佔主席台，洪秀柱將標語撤下，不小心打到管碧玲的助理，管碧玲得知後衝回會議室，冷不防就打了洪秀柱一巴掌。洪秀柱為此告上法院，經過三年的纏訟，最後在法官勸說下，雙方達成和解。