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台北國際自行車展登場！規模盛大增長15%　商機等比例成長

▲台北國際自行車展（TAIPEI CYCLE）及台灣國際運動及健身展（TaiSPO）於今（6）日登場，對外貿易發展協會董事長黃志芳表示，自行車展參展廠商相比疫前增長15%，運動健身展增加25%，預估商機將等比例成長。（圖／記者鄭妤安攝影）
▲台北國際自行車展（TAIPEI CYCLE）及台灣國際運動及健身展（TaiSPO）於今（6）日登場，對外貿易發展協會董事長黃志芳表示，自行車展參展廠商相比疫前增長15%，運動健身展增加25%，預估商機將等比例成長。（圖／記者鄭妤安攝影）

記者鄭妤安／台北報導

台北國際自行車展（TAIPEI CYCLE）及台灣國際運動及健身展（TaiSPO）於今（6）日登場，展開為期4天的展覽。主辦單位中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳指出，今年兩展共計有來自1155家企業參與展出，使用約4350個攤位，自行車展參展廠商相比疫前增長15%，運動健身展增加25%，預估商機將等比例成長。目前合計已有超過90國、近4千名國際買主預先登錄觀展。

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由外貿協會所主辦的台北國際自行車展（TAIPEI CYCLE）及台灣國際運動及健身展（TaiSPO）於今日開幕，今年兩展共計有來自1155家企業參與展出，共使用4350個攤位，為亞洲最具規模的自行車及運動健身產業展覽，更是全球高階自行車及運動健身產業供應鏈密度最高的商洽平台。

黃志芳表示，兩展合計已有超過90國、近4千名國際買主預先登錄觀展，可望帶動全年運動及自行車產業商機。其中，自行車展參展廠商相比疫前增長15%，運動健身展增加25%，預估商機將等比例成長。

今年TAIPEI CYCLE及TaiSPO兩展除了有國內外指標大廠包括美利達（MERIDA）、巨大（GIANT）、桂盟（KMC）、SRAM、SHIMANO、喬山（JOHNSON）、岱宇（Dyaco）及東庚等持續支持，同時也吸引更具國際性及多元化的新血加入，像是丹麥永續電池製造商Viridus、知名義大利精品健身器材商Technogym等。

此外，為尋找產業朝數位及智能化發展的新動能，今年兩展均推出創新及新創展區，共聚集來自8國（地區）、10家的自行車新創企業，呈現自行車產業在電動化、供應鏈數位轉型、綠色永續解決方案及新商業模式四個面向的創新產品及服務。

其他特色展區還包括今年首度成立的「E-cycling Pavilion智慧虛擬自行車專館」，展示品項涵蓋能提供和實景路線同步的3D虛擬線上騎行軟體、來自國內外的智能訓練台、爬坡模擬器及騎乘體驗系統等，透過運動科技與數位內容體驗，了解疫後自行車騎乘在線上及線下整合發展，及線上騎行在運動、訓練及社交上的多元面貌。

展區也設置「潛水專館」，聚集超過30家業者，是今年展覽中最大規模的主題專區，展出項目包括潛水用品、潛水旅遊、課程，從產品到服務的全產業鏈，反應台灣在潛水用品製造上的實力，及台灣作為海島國家發展海上休閒運動的優勢。

另一大亮點之一的戶外展區「Outdoor Taipei」集結露營車、露營帳篷、釣具等戶外休閒用品，加上兩輪的越野自行車到四輪的休旅車等裝備，提供參觀者體驗複合式的戶外運動休閒文化。

兩展將於3月6日至9日展出，展期第三及第四天歡迎一般民眾購票入場。

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