麗尊集團「春日漬物」期間限定 顛覆傳統手法打造全新味蕾體驗
以童年阿嬤家厝腳裡的「漬物」作為創意料理的主軸，麗尊集團於3月6日起至5月10日推出「封藏春日，時光釀漬」期間限定料理及優惠活動，顛覆傳統手法打造全新味蕾體驗。此外，麗尊酒店2F木櫃工廠創意鍋物祭出超優惠活動，只要符合「龍、狗、牛、兔」其中一生肖，來店用餐，即有機會抽中價值360元的日本A5和牛前胸肉免費吃、鍋物85折吃到飽等多項優惠。
記者陳美嘉／高雄報導
麗尊酒店2樓木櫃工廠創意鍋物，有別以往特別推出洋溢春日清爽氣息的冷盤料理，「煙燻鮭魚壽司捲」主廚特製煙燻起司醬與鮭魚的絕妙搭配，為春日捎來清爽風味；「南蠻漬」選用清脆香甜的蔬菜，烤掉多餘的水分再與嚴選的台灣雞腿肉做搭配，再澆淋上柴魚高湯增添香氣，創造新穎口感；「淺漬梅香淮山」以梅子、梅酒及醋為基底，搭配爽口的山藥、小黃瓜與小蕃茄，展現春意盎然的絕美景色。
麗尊酒店3樓芙悅軒&湘粵料理也推出春季限定料理「甘菊梅金瓜雞」、「剝皮香辣餃」、「梅醬燒雞柳」、「橄欖菜焗草蝦」及「欖菜黑豬肉腸粉」，每道料理皆盛裝著漬物的獨特香氣與口感，共譜料理新篇章。凡於春季活動期間至芙悅軒用餐，並任點2份春季新品即可參加「春日扭好運」活動，免費贈送芙悅軒港式風味飲品。
麗尊集團旗下位於帕可麗酒店的艾可廚坊，推出「香草醃漬嫩牛里肌/洋菇/杏仁」特別選用油脂較低的美國牛菲力，使香草油和百里香能更加完美醃漬入味，再將耗時2-3天風乾的熟成牛菲力表皮煎香，保留肉質的柔嫩鮮美，最後再佐以些許香草油與烤過的杏仁果，使尾韻穀香繚繞更加提味；「糖漬水果/檸檬海綿蛋糕/冰淇淋」海綿蛋糕以氮氣獨特手法製作，再以醃漬過的新鮮水果巧妙點綴，最後在香草冰淇淋上放置以不同溫度調味而成的脆餅，多層次口感十分迷人。加碼推出的超優惠活動，只要到店消費滿1,000元，即可參加「春日好運籤」有機會免費兌換提拉米蘇及限定季節調酒等多項獨家優惠。