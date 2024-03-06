赴陸禁團令影響！1成旅行社「中國業務量逾5成」　立委籲補償損失

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立法院內政委員會今天邀請大陸委員會主任委員及交通部次長、交通部觀光署署長就「赴陸旅遊團停招：決策過程與後續影響評估」進行專題報告，並備質詢。
林國顯表示，交通部當初是考量兩岸要依「對等原則」，適度調控赴陸人次，若以疫前、2019年數據來看，兩岸觀光消費已出現逆差66億元，陸客來台計消費739億元、國人赴陸消費達805億元，若我方單方面開放台灣團客前往，必然造成龐大逆差、嚴重影響國內觀光旅遊產業的發展。
立委蘇巧慧詢問，交通部有統計多少旅行社因為禁團令，受到重大衝擊？營業額或業績受到多少影響？
林國顯回應，目前台灣共有4038家旅行社，中國業務量逾5成的有404家，佔整體約10%，但他們還是可以作東南亞、歐洲等其他國家旅行團；營業額影響就是損失陸客來台消費的739億元。
蘇巧慧說，「雞蛋不該都放在中國，要移到其他籃子」，交通部應鼓勵業者多開發其他國家業務、並給予觀光補助措施，但疫後謹慎「加速擴大吸引國際觀光客方案」，這個方案對於那1成旅行社，是否都吃不到？
林國顯表示，該方案以入境國際旅客為主，經營赴中團不適用，且陸客沒有來台，旅行社也用不到，但旅行社可以吸引東南亞、日本、歐美等國際觀光客，另外，他承諾會研議祭出更多優惠、補助措施。
立委張宏陸表示，中國不開放陸客來台，以疫前標準來看，台灣1年損失739億元，赴陸旅遊團會卡住，主要是想保護本土業者，這方面交通部應該向外界講清楚，因為不對等開放，會對本土業者造成傷害。
林國顯說，中國不開放陸客來台，國內相關旅行、交通、住宿、餐飲業，都會受影響，因為陸客無法來消費，若我方單方面開放台灣團客前往，必然造成龐大逆差，並嚴重影響國內觀光旅遊產業的發展。
立委牛煦庭認為，即使交通部讓赴中旅行團，提前一部分出團，亡羊補牢，但還是有旅行社利益受到損失，「政策發布後不執行，本來就是很大問題」，交通部應該補償、為旅行業寒冬祭出紓困。
另外他指出，既然這樣跨國旅遊有問題，難道國旅不該加強嗎？藉這機會提醒一下，大眾對國旅的評價，住宿太貴、重複性太高、又貴又難玩，應提出具體改善措施，請交通部會後書面報告。
立委許宇甄要求政府全額補償觀光旅遊業者損失。交通部觀光署副署長周廷彰回應，會再跟旅行公會討論。