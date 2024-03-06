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痛批台灣機場比泰國、印度落後！財經權威曝差異　航空老闆也不滿

▲ 財經專家謝金河發文提及台灣機場比印度和泰國還要落後。圖為曼谷蘇凡納布機場。（圖／翻攝自臉書）
▲ 財經專家謝金河發文提及台灣機場比印度和泰國還要落後。圖為曼谷蘇凡納布機場。（圖／翻攝自臉書）

國際中心賴正琳／綜合報導

國際機場是一國的門面，然而台灣桃園機場硬體卻多年來未升級，引發眾人不滿。近期飛往印度工作的財信傳媒董事長謝金河碰上桃園機場南跑道歲修，「班機大延誤」風波讓他發文表示「國家的競爭力從機場開始」，更以泰國和印度的機場做比較。

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桃園機場南跑道自3日上午開始，進行年度歲修而關閉，導致不少飛機在台灣上空盤旋排隊降落，或在跑道上等待起飛，造成班機大規模延誤。財信傳媒董事長謝金河5日發文指出，「這些年，台灣經濟力大有進展，不過機場建設落後」。他文中說明，一行人已經比預期登機時間晚了近一小時，才坐上飛機，但為了等待排隊起飛的班機，又在飛機上等了近兩小時，他趁機睡個午覺，睡醒後以為飛機已經到曼谷，「結果還人還在桃機」。

他以泰國曼谷的蘇凡納布機場（Suvarnabhumi）為例，他指出該機場非常大，已經是國際重要轉運中心。「過去很多國際線班機都在香港轉機，現在泰國愈來愈有競爭力。我在等待飛機的空檔，在曼谷入境的機場大廳，單程走一段就超過一公里，這可以看出泰國政府為了拼觀光，在經營機場的用力。」

接著謝金河提及印度機場也讓他眼睛一亮，「到了班加羅爾機場已經是深夜時分，這個時候的Kempegowda機場燈火通明，上次我訪問宏碁的陳俊聖董事長，他對班加羅爾機場留下深刻印象。這次我特別留意機場的建設，這是委託國際知名設計師設計的作品，走出通關出境大廳，彷彿置身大型現代化的賣場，機場服務也很有效率，我們一大團，很快團員們都拿到行李。走出機場，回頭看看這個印度第四大的機場，印象深刻。」

謝金河說：「泰國及印度都蓋出國際化、現代化的機場，但台灣的桃園機場是蔣經國十大建設留下的建設，這些年台灣努力想成為亞太營運中心，但機場建設相對落後」，並認為「台灣也許該想想蔣經國十大建設40年後，我們需要什麼樣的新十大建設？」

事實上以評比全球航空公司及各國機場聞名的Skytrax公司，去年底公布由國際旅客票選的「2023年全球最佳機場」排行榜，台灣桃園機場名次再度下滑，暴跌至82名，不僅連4年排名下跌，更在短短4年就滑落69個名次之多。

連星宇航空創辦人張國煒都認為各國都在積極發展觀光，就只有台灣不夠重視，直言：「台灣除了台積電還有什麼？」至於機場建設方面，張國煒也指出新加坡已經蓋到第5航廈了，台灣連第3航廈都弄不好，已經落後人家太多，這代表國家沒有重視。甚至也指出過去桃園機場公司和政府官員多次出國「考察」，然而回來做了什麼？速度比別人落後很多。

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