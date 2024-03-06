痛批台灣機場比泰國、印度落後！財經權威曝差異　航空老闆也不滿

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他以泰國曼谷的蘇凡納布機場（Suvarnabhumi）為例，他指出該機場非常大，已經是國際重要轉運中心。「過去很多國際線班機都在香港轉機，現在泰國愈來愈有競爭力。我在等待飛機的空檔，在曼谷入境的機場大廳，單程走一段就超過一公里，這可以看出泰國政府為了拼觀光，在經營機場的用力。」
接著謝金河提及印度機場也讓他眼睛一亮，「到了班加羅爾機場已經是深夜時分，這個時候的Kempegowda機場燈火通明，上次我訪問宏碁的陳俊聖董事長，他對班加羅爾機場留下深刻印象。這次我特別留意機場的建設，這是委託國際知名設計師設計的作品，走出通關出境大廳，彷彿置身大型現代化的賣場，機場服務也很有效率，我們一大團，很快團員們都拿到行李。走出機場，回頭看看這個印度第四大的機場，印象深刻。」
謝金河說：「泰國及印度都蓋出國際化、現代化的機場，但台灣的桃園機場是蔣經國十大建設留下的建設，這些年台灣努力想成為亞太營運中心，但機場建設相對落後」，並認為「台灣也許該想想蔣經國十大建設40年後，我們需要什麼樣的新十大建設？」
事實上以評比全球航空公司及各國機場聞名的Skytrax公司，去年底公布由國際旅客票選的「2023年全球最佳機場」排行榜，台灣桃園機場名次再度下滑，暴跌至82名，不僅連4年排名下跌，更在短短4年就滑落69個名次之多。
連星宇航空創辦人張國煒都認為各國都在積極發展觀光，就只有台灣不夠重視，直言：「台灣除了台積電還有什麼？」至於機場建設方面，張國煒也指出新加坡已經蓋到第5航廈了，台灣連第3航廈都弄不好，已經落後人家太多，這代表國家沒有重視。甚至也指出過去桃園機場公司和政府官員多次出國「考察」，然而回來做了什麼？速度比別人落後很多。