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近4000萬沒追回！林楚茵爆共諜退將恐脫產　馮世寬允諾繼續追查

▲立院外交及國防委員會邀請退輔會主任委員馮世寬報告業務概況。（圖／記者呂炯昌攝，2024.03.06）
▲立院外交及國防委員會邀請退輔會主任委員馮世寬報告業務概況。（圖／記者呂炯昌攝，2024.03.06）

政治中心／綜合報導

中共吸收我現役、退役軍人，發展共碟組織，民進黨立委林楚茵今（6）在立法院外交及國防委員會質詢時踢爆，退役軍士官違反《國安法》案例頻傳，目前有14名退役軍士官須繳回退休俸，但僅追回15％，應返還金額仍有高達近新台幣4000萬元，且其中一個案例長達2年可「脫產」，恐導致退休俸追不回來。退輔會主委馮世寬表示，他對此況不會滿意，但這14人中有6人還在訴訟中，因此不願意先繳回。

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林楚茵舉例說，有一名鄭姓中校收受中國近60萬元，協助中國吸收現役軍人發展組織，2021年9月判決確定後，同年12月做出追繳處分，隔年12月送行政執行未果，2023年9月再次執行仍未果，在這樣執行的過程中，他要脫產，他早就已經脫產了，導致退休俸有可能追不回來，或者當事人名下沒有財產。

林楚茵建議，應該參考稅捐稽徵機關的作法，透過禁止處分、假扣押，在定讞或判決確定後，不要再給他那麼多的時間來進行脫產。馮世寬允諾說，退輔會已經停俸，讓這些人後續無法拿到，「應繳的就是4000多萬，這些人做如何的處理等等，我們會繼續追查，而且一定會站在國家的法律面來執行，請您放心」。

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