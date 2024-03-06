華碩電競筆電蟬聯8年市佔第一！3月AI新機強勢登台

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華碩表示，ROG Zephyrus G14/16升級為「AI電競筆電」，不僅強化資訊隱私性、客製化個人體驗、生產力提升、更省電，在圖像生成、影音編輯、3D渲染、遊戲等多工處理達到事半功倍，輕鬆應對高強度應用場景，專為創作者斜槓玩家打造。另外，極致輕薄搭配精品級外型，更成為網友討論焦點，兩者皆被全球指標性媒體《Tom's Hardware》評為「CES 2024最佳科技產品」。
全新設計的ROG Zephyrus G14電競筆電於三月中旬正式開賣，僅1.59公分薄、1.5公斤輕全鋁合金美型機身，上蓋擁有可自訂的Slash動態燈效，盡顯潮流態度；採用ROG Nebula霓真技術、3K 120Hz OLED螢幕鮮豔流暢；搭載 AMD Ryzen9 8945HS 處理器及 GeForce RTX 4060 顯示卡，且 AMD Ryzen AI 搭配 MicrosoftWindows Studio Effects，透過 XDNA 架構使視訊功能最佳化，作用包含自動對焦、眼神校正、進階背景模糊效果等。
16吋大螢幕版本的ROG Zephyrus G16電競筆電上市即熱銷，採用 Intel Core Ultra 9 處理器 185H 及最高GeForce RTX 4090顯示卡，處理器 AI 加速（Intel AI Boost）技術可提升 70% 生成式 AI 效率，並內建Intel Arc顯示晶片，所需功耗減少 25%。ROG Zephyrus G16 同樣以 ROG Nebula 霓真技術螢幕帶來2.5K 240Hz OLED的視覺效果。
ROG Zephyrus G14 電競筆電，建議售價5萬9999元起；16吋大螢幕版本的ROG Zephyrus G16電競筆電，建議售價6萬7999元起。為歡慶市佔第一，華碩針對ROG Ally電競掌機祭出1萬9999元限時優惠， 6月底前購買登錄送3個月PC Game Pass序號，ROG護照會員加碼送6個月，最高享1年 Game Pass。