MLB／「台灣怪力男」李灝宇力量評分下滑！保持健康是最大課題
隨著大聯盟（MLB）2024賽季將在3月底正式點燃戰火，MLB官方於今（6）日公布各隊農場新秀排行名單，其中效力底特律老虎的「台灣怪力男」李灝宇，排名農場第15名，但以力量著稱的李灝宇，在力量評價上卻獲得低於平均值的分數，更被點出保持健康，是李灝宇能否上到大聯盟的最大因素。
記者張志宇/綜合報導
過去李灝宇在費城費城人時期，排名農場新秀榜第5名，更在去年初的評比中，在打擊與力量方面分別拿下55分與50分的評價（評價標準為20-80分，50分約是大聯盟平均水準、60分是高於平均水準、70分以上則是獨一黨的存在），更被評為費城人農場中最佳打擊新秀。
但去年球季李灝宇飽受傷勢弱苦，整季只有75場出賽，便在季中被交易至老虎，整季繳出打擊率為0.273、長打率為0.399，導致今年評價下滑，在打擊與力量平分上，分別拿下50分與40分，跑壘、傳球、守備分別為45分、50分與50分，整體分數為45分。
根據大聯盟分析表示，「李灝宇是一位能運用球場，並敲出扎實平飛球的全方位打者，在去年的賽季中，比前年的賽季出現了更多的推打，但也減少了在力量上的發揮，球探認為老虎球團對於李灝宇，並沒有讓他快速上到大聯盟的壓力，因此有時間可以好好培養他，讓他在打擊區上提升擊球力量，但保持健康將會是一個重最要的關鍵。」
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁