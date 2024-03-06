館長稱「中國對台灣太好」 吳欣岱嗆：雙標孬種反紅媒為個人利益
網紅鍾明軒日前前往中國旅遊，強調自己親身體驗「真的很喜歡這個地方」，其言論引發熱議，對此館長陳之漢在直播力挺鍾明軒，稱自己並非「背骨囡仔」，但認為中國對台灣真的很好，就是對台灣太好，讓獨派跟民進黨側翼這麼囂張。對此台灣基進台北市黨部主委吳欣岱說，黃國昌和陳之漢在反紅媒努力搶得抗中話語權，現在全部都被證明只是為了個人利益，而台灣社會就是對雙標孬種太好了，讓這些人才不斷把台灣往下拉，「看來只有抵制他品牌和商品，才不會這麼囂張吧！」
記者陳威叡／台北報導
館長日前在直播上力挺鍾明軒，自稱並非「背骨囡仔」，但實話實說認為中國對台灣真的很好，就是對台灣太好了，直言「這些獨派跟民進黨側翼才會這麼囂張！」
對此吳欣岱表示，黃國昌和陳之漢在反紅媒努力搶得抗中話語權，現在全部都被證明只是為了個人利益。難道這代表不需要抗中嗎？當然不是，這代表必須對事不對人，堅定自己的信念，就事論事。
對於陳之漢稱中國對台灣太好，才讓獨派這麼囂張。吳欣岱反諷，她反而認為台灣社會對這些雙標孬種太好了，這些人才不斷把台灣往下拉，看來只有抵制陳之漢、抵制成吉思汗、抵制所有他的品牌和商品，才不會這麼囂張吧。