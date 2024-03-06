中國「多頭馬車」應對金門漁船翻覆案　學者：「動武」是危言聳聽

我是廣告 請繼續往下閱讀
國立台灣師範大學政治學研究所教授范世平表示，翻覆的船是所謂的「三無船」（無船名、無船籍、無船舶證書），在中國是違法而必須處罰，且該船沒有發現漁獲與漁具，還為了增加速度增加推進器，不但無法捕魚，還常被走私集團拿來使用。
范世平指出，中國對於「三無船」可說是深痛惡絕，因此在這次事件上理應自知理虧、息事寧人。不料國台辦稱之為「惡性事件」，加上宋濤的發言讓此事件「無限上綱」。而中國海警擔心查處「三無船」有所疏失而被究責，甚至被懷疑是收賄而縱放走私船，所以採取比國台辦更強硬的立場，登上台灣船隻來宣示主權，也藉此轉移焦點。不過直至3月3日為止，雙方為此事件進行了15次談判，但從整個過程看出，中國各單位的各有立場，多頭馬車而無法整合。
亞太和平研究基金會執行長董立文則認為，在此事件發生之後，中國國防部從未對此事發表意見或評論，中國軍艦也沒有在金馬海域對我施壓，顯示出北京知道這事件的本質是執法糾紛，並想簽訂民事協議，北京雖然藉機進行宣傳認知戰，但無意升高為兩岸軍事衝突，「說中共會藉此事動武，這是危言聳聽。」
淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳也表示，2月14日事件發生至今，《人民日報》只有在3月1日報導一則題為「宋濤會見夏立言一行」約350字左右的新聞中，提到國台辦主任宋濤對此發言稱「絕不容忍」，但未曾有刊登過任何評論文章，由此看出，北京並未就此一不幸事件升高金廈海域與台海兩岸緊張情勢的趨勢。
不過范世平提到，看到近來菲律賓和中國海警船發生的衝突事件，類似事情可能會一直出現，不會只是單一問題，而是變成常態，未來在應變處理上要如何提升非常重要。
國策院副院長郭育仁表示，過去中國漁船在韓國周邊海域進行非法捕魚，也使得韓方在2011年3月3日第一次使用步槍對中國漁船進行掃射，後續幾年也都有發生韓國對中國非法捕魚漁船的狀況發生，且幾乎每一年都有中國漁船的漁民死亡，韓國對此也僅表達遺憾，更稱會加強執法。郭育仁強調，執法過當或不當跟執法瑕疵是兩回事，不代表沒有密錄器就不能執法，「從現有跡證來看，國內應該要給予支持。」